Enrico Barilari nuovo allenatore del Foggia 1920

Enrico Barilari è il nuovo allenatore della società di Calcio Foggia 1920. L’allenatore in seconda è Leonardo Bitetto. Lo comunica in una nota la società rossonera dopo la decisione presa con l’amministrazione giudiziaria. Scelto anche il preparatore atletico nella figura di Renzo Ricci. Il nuovo staff tecnico dirigerà oggi stesso il primo allenamento della squadra alla presenza dell’amministratore giudiziario. Le nuove nomine si sono rese necessarie dopo la risoluzione contrattuale consensuale intervenuta nel pomeriggio di ieri con il mister Delio Rossi che ha lasciato per incomprensioni con la squadra. “Al Mister Barilari e all’intero nuovo staff – si legge nella nota della società – il ringraziamento per aver scelto di condividere e sostenere i colori rossoneri con nuova energia e passione”. Da circa sei mesi la società è accompagnata da attività di supporto giudiziario in seguito alle intimidazioni di presunta origine mafiosa che hanno portato a maggio scorso ad arresti di alcune persone che avrebbero provato a condizionare l’attività della società. Per la partita di domenica 9 novembre con il Benevento sarà una sorta di giornata della legalità in ricordo delle vittime di tutte le mafie. Allo stadio Pino Zaccheria di Foggia arriverà il procuratore nazionale Antimafia e Terrorismo Giovanni Melillo, il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e i giudici della terza sezione penale del Tribunale di Bari.



Pubblicato il 7 Novembre 2025