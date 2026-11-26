(Adnkronos) – “Il settore enogastronomico in Italia è in ottima salute, soprattutto perché c’è un grosso fermento di giovani. Io credo molto nel lasciar parlare e nel lasciar fare ai giovani, per cui penso che da qui si parta con un futuro direi ipotecato sulla qualità”. Così lo chef del D’O Davide Oldani, a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, all’HangarBicocca di Milano, che premia Oldani con il massimo punteggio di 20/20. “È molto positivo che ci siano più opportunità per le persone che vengono in Italia o che sono in Italia di girare e di trovare dei ristoranti di qualità che fanno fare anche esperienze gastronomiche contemporanee”, ha concluso lo chef, a proposito della nuova Guida.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026