Enogastronomia, l’offerta artigianale lucana in scena a Milano e Bologna

(Adnkronos) – Milano Golosa e C’è più gusto: sono i due appuntamenti ospitati nei prossimi fine settimana a Milano e Bologna, in cui sarà protagonista l’offerta enogastronomica lucana artigianale di qualità. I due eventi sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa dall’assessore regionale alle Politiche agricole, Alessandro Galella, insieme alla dirigente generale, Emilia Piemontese. Il primo, dal 14 al 16 ottobre 2023, allestito al Palazzo del Ghiaccio a Milano, punta i riflettori sull’ABC del Sapore e dei i prodotti fermentati. Il secondo, sarà a Bologna, dal 21 al 22 ottobre 2023, nella cornice di C’è più gusto, il festival del content hub del Gruppo Gedi dedicato al mondo della gastronomia, organizzato insieme all’ufficio stampa e comunicazione istituzionale regionale, che ha come tema Noi siamo ciò che mangiamo, in cui saranno esposte, degustate e offerte le proposte lucane legate alla tradizione natalizia. “Siamo al fianco degli operatori in maniera sempre più inclusiva – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole, Alessandro Galella, – per rafforzare la loro presenza sul mercato, accrescere l’autorevolezza del brand Basilicata Autentica Genuinità e supportare con un contributo regionale che copre circa il 70% delle spese sostenute dalle imprese agroalimentari lucane che si mettono in gioco con la volontà di accrescere reputazione, relazioni e opportunità commerciali”. “Ringrazio la struttura di agromarketing – ha dichiarato la dirigente generale Emilia Piemontese – per l’impegno e gli sforzi profusi nel creare coralità e partecipazione intorno ai prossimi due eventi del mese. Con queste due ultimi appuntamenti si conclude il calendario fieristico 2023, mentre il prossimo per l’annualità 2024 verrà pubblicato a novembre”. “Gli interessati – ha concluso Galella – potranno aderire alla manifestazione di interesse prenotandosi agli appuntamenti del Calendario Fieristico, per partecipare agli eventi previsti nel 2024, previa registrazione nel nuovo repertorio delle imprese agroalimentari accessibile attraverso i siti istituzionali e messo a punto per consentire un ampio accesso ai produttori e una mappatura esaustiva e puntuale del tessuto delle aziende”. Taglio del nastro in programma domani alle 16.00, a Milano Golosa, con l’assessore Galella che inaugurerà lo spazio Basilicata Autentica Genuinità, insieme alle 14 imprese partecipanti: Frantoio Bio Sapori Lucani; Masseria Casarleo; Gusti Agricoli Calabro Lucani; Antico Granaio Food; Il Fornaio dei Sassi; Azienda Agricola Casata del Lago; Feudi Porsia; Serra Del Prete Apicoltura Biologica; Gioia al Negro; Azienda Agricola Buldo Savino Francesco; Vitis In Vulture; Lucania Food; Fattoria Donna Tina; Ambra Birrificio Del Vulture. In programma, a seguire, anche la presentazione del progetto Sapori e Saperi della Basilicata per la promozione dei prodotti agroalimentari lucani, a cura dell’Associazione Amici della Basilicata in Lombardia e cooking show con degustazione della mozzarella. Basilicata da scoprire: viaggio tra i vini lucani è la masterclass con degustazione in programma sabato 14 alle 18.00 e domenica 15 ottobre alle 14.00 in cui verranno presentate tre cantine e sei vini lucani, a cura della giornalista e degustatrice, Flavia Rendina. Domenica 15 ottobre, alle 12.00 e alle 16.00 e lunedì alle 14.00, spazio a cooking show con degustazione, Dalla terra alla tavola – Storie e sapori, gusto e passione: gli artigiani della Basilicata presenti a Milano Golosa si raccontano. Modererà l'incontro Michele Brucoli, Responsabile Attività di Agromarketing Regione Basilicata. Prevista la presenza la presenza dello chef Andrea Marroni. Per il weekend Bolognese, dal 21 al 22 ottobre 2023, l’invito è avvicinarsi al Natale e regalare piacere con i prodotti della tradizione. Nel paniere lucano da mettere sotto l’albero ci sono panettoni alle castagne, panbrigante con Peperone Crusco IGP e Caciocavallo Lucano Podolico, bauletti, mostaccioli e babà. Pane di Natale, panzerottini con i ceci, confezioni natalizie con confetture di ortaggi e fagioli di Sarconi IGP. Tra le novità, la cioccolata al latte d’asina e la box carica di dolcezza preparata dai pasticceri lucani arricchita dal bacio lucano insieme al biscotto degli sposi, all’amarettino e alla crema spalmabile alle castagne, con le strazzate e le tegole di Matera. Tra le imprese partecipanti all’evento enogastronomico: Fattoria Donna Tina; Panificio Ciarly; Telesca Mastri Fornai; Gran Caffè di Montalbano; Per Boschi e Contrade e Conpait Basilicata. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2023