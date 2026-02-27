Ennesimo assalto a un postamat, banditi via con la cassaforte vuota

U n ennesimo assalto a un postamat nel Foggiano h a l asc i a t o i l co mu n e di Ord o n a senza servizi es se nzial i . D ur ant e l a notte, intorno alle 4 : 00, almeno tre i n dividui con i l volt o copert o hanno fatto esplodere il b anc o m a t dell’ufficio postale l o c a l e , per poi fuggi r e a bordo di un’auto di grossa cilindrata. L’ a t t acc o ha c a usato due esplosioni c o ns e cu t i ve, deva s t a n d o la s t r u t tu ra e co n sen t endo a i ma l vi v e nti d i p o rt a rsi v i a la cas sa forte, che però era vuota. Nonostante un cartello s eg na la sse l’assenza di denaro , i l c o l po è s t at o comu nque e s eg u i t o. Le i nda g in i so n o a ttualme n te in corso da parte dei carabinieri. La si n daca Adalgisa La Torre, presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, ha espresso il pr o p ri o d i sa p pun to e p r e occupa z io ne p e r la si tu a zi one. H a e v i d enzi a to c o m e questa sia la terza volta, dal 2023, che i l post a mat d e l p a e s e v i ene p r e s o d i mi ra . L ‘uff i c i o posta l e era t o rn a to in funz i o n e sol o du e me s i pri ma , e o r a i danni riportati rischiano di l a sc i ar e nuovamente la comunità senza servizi. La situazione risulta aggravata dalla chiusura della banca l oc a le avv en u ta nel maggio 2022 . Dopo que l l’eve n t o , er a rimasto operativo solo u n o sportello di prelievo, ma a n ch ‘ e sso ha c h i u so d ef i nitivamente a seguito di un altro assalto, qu a l che m e se più tardi. La sindaca ha lan ci at o u n a p p e llo p e r ott e ner e r is pos te conc r ete e m aggi o r e si c ur ezza, s o tto lin e ando che qu e s t o f e n o m e no st a p r o gre ssiv a mente colpendo tutti i comuni d ell a z o n a. Pur r i cono s cend o ch e s i t r atta di pr o b l e mat iche le ga te a una g e st i one n azi o n a l e , h a ri ba d ito l ‘urgenz a di i ntervenire per garantire la sicurezza sul territorio.