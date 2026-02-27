Primo Piano
Ennesimo assalto a un postamat, banditi via con la cassaforte vuota
Lasciato il comune di Ordona senza servizi essenziali
Un ennesimo assalto a un postamat nel Foggiano ha lasciato il comune di Ordona senza servizi essenziali. Durante la notte, intorno alle 4:00, almeno tre individui con il volto coperto hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale locale, per poi fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. L’attacco ha causato due esplosioni consecutive, devastando la struttura e consentendo ai malviventi di portarsi via la cassaforte, che però era vuota. Nonostante un cartello segnalasse l’assenza di denaro, il colpo è stato comunque eseguito. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri. La sindaca Adalgisa La Torre, presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, ha espresso il proprio disappunto e preoccupazione per la situazione. Ha evidenziato come questa sia la terza volta, dal 2023, che il postamat del paese viene preso di mira. L‘ufficio postale era tornato in funzione solo due mesi prima, e ora i danni riportati rischiano di lasciare nuovamente la comunità senza servizi. La situazione risulta aggravata dalla chiusura della banca locale avvenuta nel maggio 2022. Dopo quell’evento, era rimasto operativo solo uno sportello di prelievo, ma anch‘esso ha chiuso definitivamente a seguito di un altro assalto, qualche mese più tardi. La sindaca ha lanciato un appello per ottenere risposte concrete e maggiore sicurezza, sottolineando che questo fenomeno sta progressivamente colpendo tutti i comuni della zona. Pur riconoscendo che si tratta di problematiche legate a una gestione nazionale, ha ribadito l‘urgenza di intervenire per garantire la sicurezza sul territorio.
Pubblicato il 27 Febbraio 2026