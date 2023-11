Engineering, Francesca Meriggi nuovo group Chief information officer

(Adnkronos) – Francesca Meriggi entra a far parte di Engineering nel ruolo di Group Chief Information Officer. La digital company ha reso noto che Meriggi avrà la responsabilità di far evolvere l’esperienza dei dipendenti e degli stakeholder di Engineering, di sviluppare le nuove piattaforme tecnologiche adottate dall’Azienda per semplificare i processi e di potenziare le soluzioni di data governance, così da accelerare i profondi cambiamenti organizzativi portati avanti dal Gruppo negli ultimi due anni. Con l’ingresso di Meriggi, il Gruppo guidato da Maximo Ibarra continua ad incrementare la presenza femminile in posizioni di leadership, cresciuta del 7% solo nell’ultimo anno. Laureata in Statistica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e specializzata in Quantitative Finance presso il Politecnico di Milano, Meriggi proviene dal Gruppo Unicredit. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2023