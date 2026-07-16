Energia, Urso: “Su Ets non ci fermiamo, domani Ue presenta revisione”

(Adnkronos) – "In vista dell'imminente proposta della Commissione per la revisione della direttiva ETS, che ci è stato assicurato sarà presentata domani, l'Italia sta promuovendo un approccio fortemente pragmatico fondato su un principio semplice: gli obiettivi climatici non devono compromettere la competitività industriale e la sicurezza economica". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l'assemblea Federchimica – Assogasliquidi parlando delle sfide della transizione ecologica per il tessuto produttivo. "Conosciamo bene le preoccupazioni delle imprese rispetto all'impatto dell'ETS2. Un primo importante risultato è stato conseguito con lo slittamento dell'entrata in vigore al 2028, sancito nella revisione della legge europea sul clima". Rispetto a quando molti Paesi in Europa seguivano "l'ideologia dell'elettrico" le cose sono cambiate: "quando abbiamo iniziato questa battaglia le nostre posizioni apparivano scomode. Ora il vicepresidente esecutivo della Commissione Séjourné ha riconosciuto l'intuizione che l'Italia ha avuto sui biocarburanti come strumento per la decarbonizzazione del settore auto".

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Pubblicato il 16 Luglio 2026