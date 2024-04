Energia, Pulsee Luce e Gas entra nel fotovoltaico domestico con Green+

(Adnkronos) – L’energia di Pulsee Luce e Gas è sempre più sostenibile. Attraverso Green+, realtà costituita da professionisti esperti in generazione ed efficientamento energetico e co-partecipata da Axpo Italia, il brand è pronto ad offrire a tutti i suoi clienti nuove soluzioni per l’efficientamento energetico e l’autoproduzione di energia da fotovoltaico. Green+ nasce per sviluppare soluzioni sostenibili legate all’efficientamento energetico, forte di una proposta che prevede la realizzazione e consegna di progetti su misura delle esigenze, anche molto specifiche, di ogni consumatore. Grazie a questo nuovo servizio, i consumatori diventano prosumer potendo contare su due possibili soluzioni: con Carica Green, all’installazione di un impianto fotovoltaico viene affiancata una batteria che consente di conservare l’energia prodotta dall’impianto e utilizzarla quando serve. Con Solar Green, invece, si accede all'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia che viene utilizzata per il fabbisogno energetico della casa oppure, a seconda dei propri consumi, immessa nella rete elettrica con un contributo riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Entrambe le proposte prevedono l’impegno dei professionisti di Green+ in tutte le fasi progettuali: dal sopralluogo alla progettazione, dalla consegna dell’impianto ad installazione, collaudo e primo avvio con dichiarazione di conformità. Sarà sempre Green+ ad occuparsi di tutte le pratiche organizzative per la connessione alla rete e di tutta l’assistenza necessaria fino allo smaltimento, a fine vita, dell’impianto. Inoltre, grazie alla fornitura di energia elettrica di Pulsee Luce e Gas, il cliente potrà accedere ad un’offerta dedicata che gli permette di cautelarsi qualora il fabbisogno di energia superasse la capacità di produzione dell’impianto. “La proposta di Green+ nasce per rispondere a richieste sempre più concrete e al contempo specifiche delle famiglie italiane – spiega Remigio Fontana, amministratore delegato di Green+ – In coerenza con lo spirito che ha sempre contraddistinto Pulsee Luce e Gas, facciamo di semplicità, trasparenza e attenzione alle richieste più specifiche il fulcro delle nostre proposte per il mercato domestico. Quello del fotovoltaico è un primo approccio al settore dell’efficientamento energetico delle case; il piano di crescita dell’azienda mira all’introduzione di ulteriori servizi che troveranno applicazione a partire dai prossimi mesi seguendo la linea di sviluppo societaria”. “La sensibilità degli italiani nei confronti di soluzioni che uniscano potenziale risparmio e sostenibilità, sta crescendo in modo molto rapido – dice Alicia Lubrani, Chief Marketing Office e Corporate Communication Director di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas – Pulsee Luce e Gas è un ecosistema di servizi in evoluzione e in grado di proporre alle persone soluzioni innovative che favoriscono sostenibilità e un approccio consapevole e proattivo nei confronti dell’energia di casa. Le tecnologie e l’innovazione permettono oggi di rendere l’autoproduzione un valido contributo al fabbisogno energetico delle famiglie e questo nuovo servizio porterà ulteriore valore aggiunto per i clienti attuali e per quelli futuri”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2024