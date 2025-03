Energia, le soluzioni Gemmo a Key – The Energy Transition Expo

(Adnkronos) – Gemmo è presente anche quest’anno a Key-The Energy Transition Expo, la principale fiera dedicata alle tecnologie e ai servizi per la transizione energetica, che si svolge a Rimini dal 5 al 7 marzo 2025. Gemmo è attiva nella realizzazione e gestione di impianti tecnologici complessi per infrastrutture strategiche pubbliche e private. Fornisce servizi di facility management, realizza interventi di efficientamento energetico e di gestione dell’energia con cui, ad oggi, ha fatto risparmiare oltre 61mila Tep e più di 216mila tonnellate di CO2. Con l’obiettivo di supportare i clienti nel processo di transizione verso fonti rinnovabili e innovative, Gemmo si è specializzata nella realizzazione di sistemi per la produzione e l’utilizzo di energia verde, tra cui l'idrogeno. In questo ambito, Gemmo si sta occupando della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di rifornimento a idrogeno a 350 e 700 bar, a Bolzano, per Sasa-Società Autobus Servizi d’Area, per un’area da 27mila metri quadri, che sarà in grado di rifornire 20 autobus a idrogeno. A Key-The Energy Transition Gemmo porta anche la sua competenza pluriennale nello sviluppo dei cosiddetti contratti Epc, vale a dire contratti di performance energetica, validi sia per il settore pubblico che per il privato, applicati alle strutture ospedaliere, con lo scopo primario dell’efficientamento energetico. Attraverso gli Epc – implementati principalmente con la forma Partneriato Pubblico Privato – Gemmo realizza gli interventi di riqualificazione degli immobili e il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli edifici di proprietà del cliente mentre in qualità di Esco (Energy Saving Company) è in grado di garantire il risultato della performance energetica. In questo ambito, rientra il multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna (dalla gestione complessiva al servizio energia, dalla manutenzione di impianti elettrici, elevatori, idrici e gas medicali fino alla manutenzione edile e al servizio sgombero neve) che Intercent-Er e Aussl Romagna hanno affidato a Gemmo per una durata di almeno 10 anni. Per quanto riguarda il cold ironing, nel territorio emiliano-romagnolo è stato avviato un importante progetto di realizzazione degli impianti di elettrificazione di banchina con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale per il porto Corsini di Ravenna. Si tratta di un sistema di alimentazione elettrica delle navi che stazionano in porto che consente lo spegnimento dei motori durante la sosta in banchina e il collegamento a fonti di energia collocate a terra con cui alimentare i sistemi a bordo. Una soluzione tecnologica che garantisce la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti e, più in generale, dell'impatto ambientale delle navi durante le fasi di ormeggio. Sempre in materia di efficientamento energetico, la società è impegnata da anni nel settore delle opere di ristrutturazione, restauro e manutenzione dei beni culturali del Paese. L’azienda svolge lavori impiantistici di alta complessità su edifici di valore storico ed artistico, sui quali, attraverso interventi mirati, applica le più moderne tecniche di restauro e manutenzione impianti, con l’obiettivo di apportare benefici ambientali ed energetici, di sicurezza, controllo e presidio, oltre a risparmi economici e miglioramenti estetici. Negli anni Gemmo è intervenuta, e sta intervenendo, su numerose opere, come ad esempio nel restauro e ripristino degli impianti del teatro La Fenice a Venezia, nella realizzazione di nuovi impianti per l’Arena di Verona, nella ristrutturazione e gestione degli impianti della Reggia di Venaria e del Museo Civico San Domenico di Forlì, nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei musei civici di Roma, nell’efficientamento energetico di 91 siti archeologici e museali siciliani, del Palazzo Ducale di Mantova e dei Musei di Torino. All’evento fieristico è presente tutto il Gruppo Gemmo: oltre a Gemmo Spa, sono presenti anche Eris-Energia Risorse Sviluppo, società specializzata nei servizi di energia, facility management, gestione calore e realizzazione impianti elettrici, speciali, idrotermosanitari e di climatizzazione, con focus sull’autoconsumo ed efficienza energetica dei siti Gemmo, e Raggio Verde, l’azienda attiva nel fotovoltaico e nello sviluppo, costruzione e commercializzazione di progetti e attrezzature per la produzione e distribuzione di energia elettrica. Raggio Verde, insieme ad Eris, ha realizzato un impianto fotovoltaico ad Angiari (Verona) da 3 MWP esteso su 3,4 ettari. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025