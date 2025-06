Energia, Calderone: “Educazione al risparmio aiuta famiglie ad affrontare spesa”

(Adnkronos) – "L'aumento significativo della spesa energetica negli ultimi anni ha avuto ricadute evidenti, le famiglie che faticano ad affrontare il costo delle utenze rappresentano circa il 9% delle famiglie italiane. Con questa consapevolezza il governo ha previsto un contributo straordinario per un'ampia platea di famiglie con reddito Isee medio-basso, aggiuntivo rispetto al bonus sociale per affrontare l'impatto del caro energia nei mesi estivi. Ma in questo contesto, a mio avviso, è utile che si affianchi al sostegno, necessariamente limitato, l'educazione al risparmio energetico che la fondazione Banco Energia porta avanti tra le proprie aree di attività. È evidente che il risparmio energetico rappresenti obiettivo economico ma anche sociale ed educativo". Lo ha dichiarato Marina Calderone, ministro del Lavoro, in un video messaggio in occasione della settima plenaria del Banco dell'Energia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2025