Energia, Besseghini: “Su mercato libero fondamentale comunicazione chiara”

(Adnkronos) – Nel passaggio al mercato libero dell'energia elemento di fondamentale importanza è "che ci sia una comunicazione che arrivi in maniera molto chiara, diretta e semplice ai consumatori sulle offerte e sul sistema che stiamo attraversando". Così il presidente di Arera, Stefano Besseghini, intervenendo in collegamento all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’informazione. "L'elemento che credo debba accumunare tutti noi che operiamo nel settore è cercare di identificare le linee di fondo della comunicazione. Gli aspetti di attenzione ai prezzi sono legati alle nostre caratteristiche di mix energetico – continua – Ci sono diverse opportunità: penso alle Cer o ai gruppi di acquisto oppure ad altri meccanismi in cui l'offerta esplora il campo dei prezzi fissi che stanno tornando dopo il periodo di crisi in cui erano sostanzialmente spariti dal meccanismo di offerta. Questi sono tutti elementi su cui costruire un'informazione corretta. Quando gli strumenti cambiano anche dal punto di vista del linguaggio è importante che l'informazione da parte istituzionale cerchi di attenersi agli elementi più semplici e didascalici possibili". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2024