Endometriosi per 3 mln donne, anche 12 anni di attesa per diagnosi

(Adnkronos) – È tra le malattie più sotto-diagnosticate, con ritardi che vanno dai 7 ai 12 anni dalla comparsa dei primi, dolorosi, sintomi. Si tratta dell’endometriosi, patologia tipicamente femminile e cronica, altamente invalidante. Solo in Italia, colpisce 3 milioni di donne, il 10% di quelle in età fertile. Anche se si stanno delineando nuove terapie ed approcci, la malattia rimane tra quelle con un percorso diagnostico più lungo a causa di una scarsa conoscenza, a partire proprio dai professionisti della salute. Così Consulcesi, impegnata nel colmare il gap nella formazione medica sulle patologie dell’apparato riproduttivo femminile e sulla medicina di genere attraverso un’offerta di corsi in costante crescita, approfondisce ulteriormente l’endometriosi in due corsi Ecm dedicati, volti a supportare medici e professionisti sanitari nella migliore gestione di questa malattia. “I ritardi diagnostici possono condurre a quadri clinici anche severi, gravando ulteriormente sull'impatto che questa patologia ha sulla qualità della vita delle donne – spiega Alessandro Cavaliere, medico e specialista equiparato in Ginecologia e Ostetricia, nonché docente del corso Ecm 'Endometriosi: conoscerla per capirla. Natura, caratteristiche, classificazione e impatto sulla donna' – L’unica arma per affrontare l’endometriosi rimane la diagnosi precoce e dunque una formazione aggiornata e puntuale dei professionisti della salute femminile ma non solo”. L’offerta formativa dedicata all’endometriosi – si legge in una nota – è contenuta nell’ampio catalogo Fad composto da oltre 300 corsi multimediali e interattivi, accessibili attraverso il nuovo Club. Per colmare la mancanza di consapevolezza e formazione tra i camici bianchi, i due corsi specifici permettono di spaziare da una panoramica generale e completa sull’endometriosi, al ruolo dell’alimentazione e della gestione della patologia da un punto di vista nutrizionale ed integrativo. In occasione di marzo, mese dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza attorno a questa patologia, Consulcesi Club pone in evidenza il corso sull' endometriosi (2.0 crediti Ecm). Nella formazione in formato e-book, l’esperto ritorna sull’importanza di “un nuovo approccio all’endometriosi da parte dei professionisti della salute che includa diagnosi differenziali per una diagnosi precoce”, oltre che fornire un aggiornamento esaustivo su terapie e trattamenti farmacologici. Tante anche le tematiche specifiche approfondite, come l'endometriosi ovarica e il legame tra endometriosi e fertilità. "Sempre più evidenze scientifiche dimostrano l’importanza della dieta nel contrasto all’endometriosi”, spiega Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista nonché autrice del corso 'Gusto è Salute. La dieta giusta per l’endometriosi' (5.4 crediti Ecm). La formazione multimediale, parte della serie formativa “Gusto è Salute” di Consulcesi, si pone così l’obiettivo di approfondire nutrienti e integratori utili nella gestione della spesso dolorosa patologia, come anche quelli meno adatti. Il corso, composto da video-lezioni corredate da materiali didattici di approfondimento – conclude la nota – esplora il potenziale benefico di alimenti meno noti, come curcuma, agnocasto e lampone rosso, oltre a cibi già conosciuti per i loro benefici, come verdure, cereali integrali, legumi e frutta. I due corsi dedicati a fornire conoscenze per migliorare la cura e la gestione dell’endometriosi sono parte dell’offerta Fad, accessibile attraverso il nuovo Club, un ecosistema unico di contenuti e risorse per la gestione della vita professionale e privata dei camici bianchi. Tra la vasta gamma di contenuti, risorse e servizi offerte attraverso la piattaforma rinnovata, formazione, aggiornamenti, assistenza legale, copertura assicurativa e molto altro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2024