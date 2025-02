Empoli-Milan, Marianucci espulso: cosa è successo con Gimenez

(Adnkronos) – L'episodio chiave di Empoli-Milan, match di oggi 8 febbraio terminato 0-2, si verifica al 65' con l'espulsione di Luca Marianucci. Con il Milan in 10 da qualche minuto per l'espulsione di Fikayo Tomori, out per doppia ammonizione, la gara si accende per un contrasto a centrocampo. Sullo 0-0 l'attaccante rossonero Santiago Gimenez, dopo un duello con Marianucci che finisce a terra, appoggia le mani sulla nuca e la schiena dell'avversario. Marianucci, rialzandosi, accenna un 'calcetto' di tacco che tocca la coscia del milanista. Gimenez crolla a terra dolorante. La reazione di Marianucci viene punita con il cartellino rosso. Subito dopo il Milan sblocca il risultato con Leao. Gimenez, al 76', firma la rete del definitivo 0-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025