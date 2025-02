Empoli-Milan 0-2, rossoneri vincono con gol di Leao e Gimenez

(Adnkronos) –

Successo in trasferta del Milan che passa 2-0 al 'Castellani' contro l'Empoli in un match della 24/a giornata di Serie A. I rossoneri restano in dieci, al 55', per il rosso per doppia ammonizione a Tomori ma dopo dieci minuti rimangono in dieci anche i padroni di casa, e gli ospiti passano con il gol di Leao al 68' e raddoppiano al 76' con Gimenez. Tre punti fondamentali per la squadra di Conceicao, che resta in scia al treno Champions League in settima posizione con 38 punti. I toscani restano invece fermi a quota 21 in 16/a posizione insieme al Cagliari. Subito Milan pericoloso al 2' con una bella azione imbastita tra Jimenez, Joao Felix e Reijnders, palla d Abraham che cade in area: proteste rossonere ma l'arbiro lascia proseguire. All'11' ci prova Musah, il centrocampista rientra sul sinistro e calcia, conclusione debole parata da Vasquez. Al quarto d'ora la risposta dei padroni di casa con Esposito che crossa arretrato per Grassi, conclusione di prima intenzione respinta da Walker. Al 18' ammonito per simulazione Joao Felix. Tre minuti dopo lo stesso portoghese, su assist di Theo Hernandez, conclude di destro fuori di poco. Al 28' cambio forzato per D'Aversa, Viti si fa male al ginocchio in un contrasto per Jimenez ed è costretto a uscire, al suo posto Goglichidze. Al 32' toscani a un passo dal vantaggio con Colombo che lavora un grande pallone in area, si gira e calcia ma conclude sul palo. Al 36' giallo per Tomori per gioco pericoloso su Esposito. Nel recupero ammonito anche Henderson per un fallo su Theo al limite dell'area. Lo stesso terzino francese si incarica della punizione ma concludendo a lato. Conceicao riparte nella ripresa con tre cambi: Gimenez, Leao e Pulisic entrano al posto di Fofana, Abraham e Jimenez. Al 5' azione travolgente di Joao Felix che salta come birilli i difensori dell'Empoli, mette in mezzo ma non trova compagni pronti alla battuta vincente. All'8' continua a spingere la squadra ospite, questa volta l'incursione è di Leao, palla in mezzo per Gimenez, anticipato al momento della deviazione. Al 10' secondo giallo ed espulsione per Tomori e rossoneri in dieci. Al 14' Leao riceve da Reijnders prova con il destro sul palo lungo, para Vasquez. Al quarto d'ora altra transizione del Milan, sempre con Leao che va fino in fondo e calcia, palla deviata in angolo. Al 17' ammonizione per Grassi per un duro intervento su Reijnders. Al 20' resta in dieci anche l'Empoli: Marianucci colpisce a gioco fermo Gimenez e Pairetto estrae il cartellino rosso. Al 23' il Milan sblocca la partita: Pulisic lavora un gran pallone sulla destra, trova lo spazio per mettere in mezzo un pallone morbido, sul secondo palo irrompe Leao che va a segno di testa. Subito dopo Conceicao toglie Reijnders ed entra Thiaw. Al 25' doppio cambio per D'Aversa: entrano Kouamé e Zurkowski, escono Colombo e Henderson. Alla mezz'ora altro tentativo per il Milan dagli sviluppi di un angolo, colpo di testa di Joao Felix e palla alta di poco. Un minuto dopo il raddoppio di Gimenez. Pulisic lavora l'ennesimo ottimo pallone sulla trequarti, serve Gimenez in profondità, il messicano rientra sul sinistro e calcia sul palo lungo battendo Vasquez. Al 35' tra i toscani entrano Bacci e Konate, escono Grassi ed Esposito. Quattro minuti dopo finisce la gara di Joao Felix, al suo posto Terracciano. Negli ultimi minuti il Milan gestisce il risultato senza problemi fino al triplice fischio di Pairetto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025