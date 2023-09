Empoli-Juventus 0-2, gol di Danilo e Chiesa

(Adnkronos) –

La Juventus vince 2-0 sul campo dell'Empoli nel match in calendario come posticipo della terza giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol di Danilo e di Chiesa. La formazione di Allegri sale a 7 punti – con il sorprendente Lecce vittorioso 2-0 contro la Salernitana – a 2 lunghezze da Inter e Milan che comandano la classifica a punteggio pieno. L'Empoli è l'unica squadra del campionato ancora a quota zero. I bianconeri vanno in rete all'11' con Danilo, che di testa risolve una mischia nell'area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in fondo al sacco: per il direttore di gara Ayroldi, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene cancellato. Danilo si rifà al 24', risolvendo – stavolta di piede – un'altra mischia: il gol è buono. La squadra di Allegri mantiene l'iniziativa e sfiora il bis al 31'. Chiesa ispira per McKennie, che può calciare a botta sicura ma si fa murare da Pezzella. La Juve potrebbe raddoppiare prima dell'intervallo, ma Vlahovic al 39' si fa parare il rigore assegnato per fallo di Maleh su Gatti. Berisha intuisce e blocca il penalty. I torinesi bussano al 59' con Chiesa, che si presenta davanti a Berisha ma non inquadra la porta. La serata movimentata dell'arbitro Ayroldi prosegue al 66'. Vlahovic offre a Pogba un pallone invitante, conclusione del francese e gol: tutto inutile, il centravanti serbo è in fuorigioco. La Juve chiude i conti con merito all'82'. Chiesa scappa sul suggerimento di Milik, salta Berisha e deposita in rete il pallone del 2-0. In pieno recupero, Milik e Kean provano ad iscriversi alla festa: uno colpisce la traversa, l'altro centra il palo. Game over, la Juve va. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2023