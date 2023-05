Empoli-Juve 4-1, poker toscano e Allegri affonda

(Adnkronos) – L'Empoli batte la Juventus per 4-1 nel posticipo della 36esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria permette ai toscani di salire a 42 punti. I bianconeri di Allegri, che prima del match hanno subito la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, restano a 59 punti, come stabilito dalla sentenza della Corte d'appello della Figc. Il verdetto in campo matura in una gara che la Juve comincia con aggressività. Al 7' la formazione di Allegri ha una doppia chance nell'area toscana, ma Vlahovic e Milik sprecano. Al 13', corner e colpo di testa di Milik: traversa prima del fallo di Bremer su Vicario e il conseguente annullamento del gol di Gatti. L'Empoli, dopo l'avvio soft, colpisce 2 volte in 3 minuti. Al 18' Milik nelle vesti di difensore abbatte Cambiaghi: rigore, Caputo trasforma e 1-0. Al 21' il raddoppio su azione da corner. Luperto ha a disposizione una comoda chance da pochi passi, 2-0. La Juve potrebbe riaprire la gara al 24' con Bremer, che da distanza ravvicinata riesce nell'impresa di mancare la porta. Il sipario sulla partita cala al 47'. Alex Sandro, all'ennesima prova disastrosa della sua pessima stagione, regala palla all'Empoli che ringrazia e colpisce ancora. Caputo batte Szczesny con un tocco morbido, 3-0. La gara non ha più nulla da dire. Nel finale Chiesa accorcia le distanze all'85' per la Juve: 3-1. I bianconeri però non sono più in campo da un pezzo, l'Empoli colpisce ancora prima dei titoli di coda con Piccoli: 4-1, la Juve affonda. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2023