Si svolgerà online l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri di Biblioterapia. Emozioni: percorsi di vita e di lettura, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 17.00. Dopo la pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria, arriva a conclusione il progetto promosso dal Polo Biblio-Museale di Foggia e da As.P.I.N., l’Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze, avviato ormai oltre un anno fa, per parlare delle sei emozioni primarie attraverso un approfondimento multidisciplinare. Anche per l’incontro dedicato alla sorpresa, infatti, si farà ricorso alle neuroscienze, alla psicologia dinamica, alla letteratura e alle altre forme d’arte. Come di consueto, i lavori si apriranno con la relazione scientifica di Ciro Mundi, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia. Seguirà l’intervento di Angelo Graziano, Neuropsichiatra e Psicoterapeuta – presidente As.P.I.N. I bibliotecari, invece, proporranno al pubblico letture a tema. Partecipazione libera su piattaforma Meet, con iscrizione via email all’indirizzo: eventi@lamagnacapitana.it.

Condividi sui Social!