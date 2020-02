Emozione e partecipazione per il Carnevale con “Il Paese della Fantasia”

Una grande festa di piazza. Un momento di gioia condivisa. Spettacolo, musica, divertimento per adulti e piccoli. “Il Paese della Fantasia”, evento di Carnevale tenutosi a Vieste, è stato emozione e partecipazione. Centinaia di bambini hanno affollato corso Fazzini per assistere alle performance magiche dei loro eroi. E mai come stavolta si è potuto parlare di cartoni “animati”. Quegli amatissimi personaggi infatti sono saliti sul palco e scesi per strada, accanto ai loro baby fan.

L’evento, organizzato dalla società di eventi Studio360 e dal Comune di Vieste, è stato caratterizzato dalla messa in scena di uno spettacolo speciale: protagonista Mary Poppins, la tata che ha fatto sognare generazioni intere di bambini, ma nel contesto di un percorso estremamente attuale. Ecco quindi, Mary Poppins alle prese con i cartoon della modernità: le Lol, Bing, Batman, Ironman, Capitan America, Buzz Lightyear e molti altri compagni di viaggio, tra gli applausi e la felicità dei bimbi.

«In un momento così particolare – ha affermato Rossella Falcone, assessore comunale al Turismo – avevamo bisogno di un po’ di leggerezza. Abbiamo regalato ore di serenità a grandi e piccini. Eventi come questo sono speciali perché un genitore riesce a stare con i propri figli. Carnevale, pur non rientrando nelle tradizioni in senso stretto del nostro paese, è da vivere e da far viver. Stiamo lavorando per farla diventare un’istituzione, proprio come il Natale».

Al culmine dello spettacolo, ecco la parata di tutte le mascotte per corso Fazzini, con il classico bagno di folla, le foto e i selfie. Il trionfo della creatività e la vittoria dell’immaginazione. Anzi della fantasia, che ogni tanto è così forte da diventare realtà. «Siamo contentissimi di questa mattinata magica – ha detto Maurizio Altomare, di Studio360 – Con “Vieste in Love” abbiamo consacrato Vieste come il paese dell’amore e dei sentimenti. Stavolta festeggiamo l’amore per i bambini. Abbiamo trascorso una giornata tra i personaggi dei cartoni animati, le principesse e i supereroi, con Mary Poppins a fare da conduttrice d’eccezione. Speriamo che Carnevale diventi atteso e tipico. Di certo siamo contenti della risposta delle famiglie e dei bambini».

In evidenza, peraltro, va messa la collaborazione con le scuole. Si tratta di un aspetto fondamentale, anche decisivo per la riuscita della manifestazione. «In effetti è così – ha concluso Graziamaria Starace, assessore alla Socialità – Assieme alle scuole abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di partecipare. Hanno vissuto questa meravigliosa giornata all’aperto ed è stata la soluzione migliore per i bimbi, che hanno scorrazzato spensierati e felici. Il Carnevale è la loro festa e siamo contenti di averli messi in prima fila con la nostra offerta culturale».

