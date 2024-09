Emmy Awards, ‘Shogun’ da record con 18 statuette

(Adnkronos) – 'Shogun' domina gli Emmy Awards 2024 con 18 premi per la sua prima stagione e 'The Bear' conferma il suo successo portando a casa 11 statuette. A soli otto mesi dalla cerimonia posticipata a causa degli scioperi, Hollywood si è riunita nuovamente al LA Live Peacock Theatre di Los Angeles per la 76esima edizione degli Emmy Awards, celebrando il meglio della televisione. 'Shogun' di FX si aggiudica il premio per il miglior dramma, con Hiroyuki Sanada e Anna Sawai premiati come miglior attore e attrice protagonisti e Frederick EO Toye per la miglior regia. Con un totale di 18 premi, 'Shogun' stabilisce il nuovo record per il maggior numero di riconoscimenti vinti da uno show in una singola edizione degli Emmy. Grande serata per la rete Fx che fa incetta di premi anche con la serie 'The Bear' che conquista ben 11 statuette, superando il suo stesso record di 10 vittorie in una singola stagione stabilito l'anno scorso. Tra i premi, quello per la miglior Regia a Christopher Storer e le conferme per Jeremy Allen White ed Ebon Moss-Bachrach come miglior attore protagonista e non protagonista in una commedia. Sorpresa nella categoria miglior commedia, dove 'Hacks' ha trionfato aggiudicandosi anche il premio per la miglior attrice Protagonista a Jean Smart. Successo anche per la serie Netflix 'Baby Reindeer' che conquista un poker di statuette: miglior serie limitata o antologica, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista a Richard Gadd, oltre al premio come miglior attrice non protagonista a Jessica Gunning. La leggendaria Jodie Foster vince il suo primo Emmy come miglior attrice Protagonista in una serie limitata per 'True Detective: Night Country' della Hbo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Settembre 2024