Emmy Awards, premiazione rimandata per sciopero attori Usa

(Adnkronos) –

Gli Emmy Awards, che avrebbero dovuto svolgersi a settembre, sono stati rinviati a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, la protesta più massiccia e lunga degli ultimi 60 anni. E lo sciopero, che registra un'adesione vicina al 100%, prevede che gli aderenti non possano lavorare né apparire per promozioni o premiazioni. Non è ancora stata fissata una nuova data per la cerimonia degli Emmy 2023, perché gli organizzatori vorrebbero aspettare fino a quando non sarà raggiunto un accordo tra gli scioperanti, gli studios e le società televisive. I 75esimi Emmy Awards erano originariamente previsti per il 18 settembre, ma rischiavano di svolgersi in una sala vuota e senza conduttore. Questa è la prima volta che gli Emmy vengono rinviati in più di 20 anni: l'ultima volta è stato in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. La votazione per i premi è ancora fissata per le prossime settimane, ma resta da vedere se i premi verranno effettivamente assegnati. L'Emmy Award è il più prestigioso premio televisivo statunitense e quest'anno in testa alle nomination figurano serie di grande successo come 'Succession', 'The Last of Us', 'The White Lotus' e 'Ted Lasso'. La Writers Guild of America in rappresentanza di sceneggiatori e autori e la Screen Actors Guild per gli attori stanno cercando ora di negoziare con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (l'associazione dei produttori cinematografici e televisivi) una serie di questioni divenute imprescindibili, tra cui l'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle produzioni e un'equa ripartizione dei profitti nell'era dello streaming. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2023