Emmy Award 2023, nomination per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

(Adnkronos) – Nomination agli Emmys Award per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Le due attrici italiane ottengono la candidatura per la serie tv Usa 'The White Louts' nella categoria Miglior attrice non protagonista. La fortunata serie della Hbo, in onda su Sky, aveva già portato fortuna a Impacciatore che con l'ormai amatissimo personaggio di Valentina, aveva già vinto quest'anno un Sag Award, il premio assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri dell'associazione.



Pubblicato il 12 Luglio 2023