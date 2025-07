Emma Muscat è diventata mamma: “Benvenuta al mondo Mila Rae”

(Adnkronos) –

Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta. Con un post condiviso su Instagram, la cantante maltese, ex allieva di Amici, ha annunciato la nascita della sua bambina: "Un amore come non mai". "Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina", ha scritto Emma, annunciando anche il nome della piccola. Si chiama Mila Rae Galea ed è nata ieri, lunedì 28 luglio. "Ti adoriamo", ha aggiunto a corredo di alcune immagini scattate dopo il parto, in cui tiene in braccio la piccola appena nata insieme al compagno Kurt Galea, conosciuto in un beach club a Malta. "'Sento la vita nei tuoi battiti'. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine", aveva scritto la cantante nel post in cui aveva annunciato la gravidanza, parlando anche a nome del compagno, lo scorso 26 marzo. Nata nel 1999 a Malta, Emma Muscat è legata a Kurt Galea dal 2019. Ospite a Verissimo nel 2022, aveva raccontato di aver incontrato Kurt in un momento difficile della sua vita: "È stato la luce in un periodo buio. Ero stata lasciata due volte, avevo il cuore a pezzi, è arrivato in un momento in cui stavo davvero male. Lui è stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025