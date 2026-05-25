Emma Marrone compie oggi 42 anni, il messaggio ‘segreto’ ai fan

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Emma Marrone spegne oggi 42 candeline. La cantante salentina nelle prime ore del mattino ha mandato un messaggio 'segreto' ai fan, attraverso i 'direct message' di instagram, ringraziandoli per l'affetto ricevuto. "Mi sono svegliata e mi sono ritrovata sommersa dal vostro amore", ha esordito la cantante. "E mi commuovo, continuo a commuovermi perché dopo tanti anni insieme continuo a non dare nulla per scontato", ha aggiunto Emma che dal 2009 è un punto di riferimento per i suoi fan, al suo fianco dai tempi di Amici. "Essere nel vostro cuore, nei vostri pensieri belli, nei vostri gesti affettuosi, è un regalo immenso. Siete le mie persone, la mia squadra, il motivo per il quale cerco di fare sempre meglio", si legge ancora nella dedica. In conclusione, la cantante ricorda l'appuntamento nei prossimi mesi con gli ippodromi di Milano e Roma: "A presto raga, vi prometto che sarà bellissimo. Vi amo infinitamente".

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Pubblicato il 25 Maggio 2026