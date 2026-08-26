Emma, il discorso al matrimonio del fratello Checco: “Sarò il vostro cane da guardia”

(Adnkronos) – L'emozione è tanta, ma ancora più grande è l'amore. Lo scorso 17 giugno il fratello di Emma Marrone, Francesco, detto Checco, ha sposato Maria Elisa Pellegrino.

A distanza di due mesi, sui social è stato condiviso il video del discorso pronunciato dalla cantante durante la cerimonia. Emma aveva cominciato rivolgendosi al fratello, ripercorrendo il legame che li unisce: "Checco noi non abbiamo scelto di essere fratelli, noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. Il rapporto che abbiamo costruito nella nostra vita lo abbiamo deciso noi, sin da piccoli. Siamo sempre stati uniti, ci siamo sempre amati e ci siamo aiutati nei momenti belli ma soprattutto nei momenti più disastrosi e devastanti della nostra vita e per me oggi vedere un pezzo della mia carne vivere un giorno così bello è come se lo stessi vivendo io al posto tuo. E sono veramente felice di vederti così… felice", ha detto raccontando la sua emozione nel vivere un giorno simile. Poi, il discorso si è poi spostato sulla cognata Maria Elisa, raccontando il loro primo incontro e il momento in cui ha capito che fosse la persona giusta per il fratello: "Quando ti ho vista per la prima volta ci siamo guardate, non ci siamo parlate tantissimo. Però quando ho visto il modo in cui guardavi mio fratello con quegli occhi pieni di cura, pieni di amore, ho rivisto i miei occhi. E ho detto sì, questa ragazza lo ama almeno quanto lo amo io, se non di più. Mio fratello meritava e merita una persona così bella, così pura". In conclusione, la cantante salentina ha rivolto un augurio speciale ai neosposi: "E quindi ci meritiamo tutto questo amore e ci meritiamo tutta questa bellezza e ci meritiamo tutte queste bellissime persone che oggi sono qui per voi, perché ve lo meritate, perché siete due cuori puri ed è giusto che nella vita, nonostante mille tempeste, alla fine vi siete incontrati, perché due persone così si meritano. Quindi io vi vorrei dire grazie per questo sogno che ci state facendo vivere. Ci saranno degli alti, dei bassi, come in tutte le grandi storie d'amore". E poi una promessa accompagnata da un sorriso e un lungo abbraccio: "Non fate entrare il chiacchiericcio, non permettete mai agli altri di far parlare di voi anche perché se mai dovesse succedere, ci sono io, il vostro cane da guardia. Vi amo, auguri".

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Pubblicato il 26 Agosto 2026