Emma e la serata ‘folle’ con Elisa e Giorgia: “La notte leoni, la mattina…”

Notti 'magiche' tra amiche e colleghe per Emma, Elisa e Giorgia. Le tre icone della musica italiana hanno trascorso insieme il sabato sera e, il mattino seguente, hanno documentato sui social i 'postumi' della serata con dei video condivisi a catena.  A dare il buongiorno è stata Emma, che si è mostrata con occhiali scuri e tono ironico: "Proprio vero: la sera leoni e la mattina… dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata attraverso". La cantante salentina ha poi ringraziato le colleghe per la "nottata incredibile" e con sarcasmo ha aggiunto: "Adesso capisco perché ci vediamo pochissimo. È per la nostra incolumità. La salute è importante, vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto". Poche ore dopo è arrivata la replica di Giorgia, apparsa in video mentre si lava i denti con i patch sotto gli occhi per contrastare le occhiaie: "Emma sono d'accordo con te, io sto anche peggio però". A chiudere il racconto è stata Elisa, ancora sotto le coperte: "Emma mi avevi anche detto 'domani mattina andiamo in palestra'. Non c’è mai stata la mattina di oggi", ha detto ridendo mostrando poi un retroscena della serata: cornetti alla nutella alle 2 di notte. Del resto, quale modo migliore per concludere una serata tra amiche? 
Pubblicato il 8 Febbraio 2026

