Emma Conforte vincitrice della XIV edizione del Premio Giornalisti Nell’Erba

Emma Conforte, alunna dell’ICS Vittorino da Feltre Zingarelli – Plesso San Lorenzo di Foggia, ha vinto la XIV edizione Premio nazionale e internazionale Giornalisti Nell’Erba. Dopo essere stata invitata a partecipare alla trasmissione speciale in occasione della 50° Giornata mondiale della Terra del 22 aprile dedicata all’Earth Day ieri, durante la Giornata Nazionale Giornalisti Nell’Erba, in diretta video, hanno comunicato la premiazione di Emma Conforte, alunna di classe quarta dell’insegnante Michela Gambatesa e frequentante il corso “Giornalino scolastico” tenuto dall’insegnante Maria Semeraro dopo un discorso di elogio tenuto da Ministro dell’Ambiente. La premiazione visibile sul canale youtube e sulla testata giornalistinellerba.it è stata condotta dalle giornaliste Paola Bolaffio e Giorgia Burzachechi, Gabriele Vallarino. Oltre all’intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospiti dell’evento, oltre a Sergio Ferraris, padrone di casa digitale, Giancarlo Loquenzi, il ben noto conduttore di Zapping 2.0 su Rai Radio 1, Roberta Cafarotti, direttrice scientifica di Earth Day Italia, Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza, Andrea Bertaglio, giornalista scientifico-ambientale (La Stampa Tuttogreen e altre testate), Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Tommaso Perrone, direttore di LifeGate, David De Angelis, direttore artistico di Giornalisti Nell’Erba, Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano, coordinatrici nazionali della Rete Docenti gNe. Questo evento dà lustro anche a Foggia poiché il premio vanta nel tempo, tra gli altri, i riconoscimenti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza di Senato e della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Ambiente, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e le partnership consolidate con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa FNSI), l’agenzia Ansa, la Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA), la Lega Navale Italiana, Frascati Scienza e tanti enti di ricerca ecc. Da quest’anno è attivo anche un protocollo d’intesa con il M.I.U.R. per azioni di educazione allo sviluppo sostenibile. I giornalisti nell’erba (gNe) d’Italia sono oggi più di 10000 e formano la più giovane e grande redazione sostenibile del mondo, redazione composta di bambini, ragazzi, giovani di tutte le regioni italiane con corrispondenti nel mondo.

Condividi sui Social!