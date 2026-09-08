Emma Bonino ricoverata, le condizioni: “E’ lucida, ma la situazione resta delicata”﻿

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Emma Bonino, ricoverata ieri d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, "è lucida ma la situazione resta delicata. Non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. All'ospedale Santo Spirito in cui è ricoverata da ieri al reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale stanno continuando a svolgere gli accertamenti del caso e a verificare la reazione alle terapie. Nella tarda mattinata di domani si terrà un consulto con il suo medico curante, dottor Santini, per valutare come proseguire le cure". Questo l'aggiornamento sulle condizioni di salute della leader di +Europa. Bonino, 78 anni, è arrivata nel pomeriggio di ieri in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale e in serata è stata trasferita in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva. Non è il primo ricovero per la leader di +Europa nella struttura, il precedente è all'inizio del 2025 dopo un malore e allora servì la terapia intensiva perché era stata riscontrata una insufficienza respiratoria. Stabilizzata, il giorno dopo fu trasferita al San Filippo Neri. L'ospedalizzazione allora durò una settimana quando l'ex ministra tornò a casa. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Nell'ottobre 2024, l'ex ministra era stata presa in carico sempre dall'ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche in quel caso con cure intensive.

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Pubblicato il 8 Settembre 2026