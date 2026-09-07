Emma Bonino ricoverata d’urgenza in ospedale, è in gravi condizioni

(Adnkronos) –

Emma Bonino ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Bonino, 78 anni, era stata ricoverato presso lo stesso ospedale lo scorso anno dopo un malore il 30 novembre. La leader radicale in passato è stata colpita da un tumore al polmone. Bonino è arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. Sono in corso accertamenti.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2026