Attualità

Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito a Roma in terapia intensiva

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Malore per Emma Bonino. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ed è stata ricoverata in terapia intensiva. A quanto apprende l'Adnkronos Bonino è vigile e la situazione è sotto controllo. Atteso nelle prossime ore il bollettino medico.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre: le regioni a rischio

26 minuti fa

Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: “Buone possibilità di un accordo”

26 minuti fa

Bollo auto a Roma e nel Lazio, arriva lo sconto del 10%

29 minuti fa

Malore per Emma Bonino, ricoverata a Roma in terapia intensiva: è vigile

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio