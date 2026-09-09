“Emma Bonino è stabile ma la situazione resta delicata, domani sarà trasferita in una struttura privata”: il bollettino

(Adnkronos) – "Resta stabile ma delicata la situazione di Emma

Bonino, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dottor Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata". E' quanto si legge nel bollettino medico di aggiornamento delle condizioni della leader di +Europa, ricoverata al Santo Spirito di Roma lo scorso lunedì per difficoltà respiratorie. Nel bollettino di ieri si leggeva che Bonino, 78 anni, non aveva "ancora superato del tutto la crisi respiratoria. All'ospedale Santo Spirito stanno continuando a svolgere gli accertamenti del caso e a verificare la reazione alle terapie". Bonino negli anni passati aveva avuto un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Nell'ottobre 2024, l'ex ministra era stata presa in carico sempre dall'ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche in quel caso con cure intensive.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2026