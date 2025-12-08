Attualità

Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione.  Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: "L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare", conclude +Europa. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

“David Rossi è stato ucciso”, simulazione 3d sconfessa perizia suicidio: l’esclusiva a Le Iene

44 minuti fa

Terremoto in Giappone, magnitudo 7,6: diramato allarme tsunami

2 ore fa

Ballando con le stelle, Rossella Erra: “Nancy Brilli condivide post di odio contro di me”

3 ore fa

Nautica, l’11 dicembre Assemblea annuale soci Confindustria Nautica: focus su filiera

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio