Emma bloccata in ascensore, il video diventa virale: “Tutte a me succedono…”

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Scene da incubo quelle vissute da Emma Marrone bloccata in ascensore. La cantante salentina, attualmente impegnata con il tour estivo in giro per l'Italia, è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, Francesca Savini. Non è stato reso noto dove sia accaduto l'episodio né quanto sia durata l'attesa, ma dal video condiviso sui social è chiaro che Emma sia rimasta con il fiato sospeso per un po' di tempo. Nel filmato la cantante appare visibilmente agitata mentre cerca di chiedere aiuto. Nel frattempo si sventola con un ventaglio con estrema agitazione e ripete frasi come: "Io chiamo i vigili del fuoco subito", "Sto impazzendo", "Tutte a me me capitano, ogni giorno me ne succede una". Il video è stato editato con una musica di sottofondo simile a quella dei film horror, scelta che alleggerisce la tensione senza però nascondere la paura vissuta dalla cantante, che spesso ha parlato delle sue paure sui social. Come quando ha raccontato della sua fobia dei voli, confessando l'ansia che prova ogni volta che deve prendere un volo.

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Pubblicato il 28 Luglio 2026