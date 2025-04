Emis Killa, furioso con i fan: “Andate a rubare, non chiedete soldi a me”

(Adnkronos) –

Emis Killa si è sfogato sui social per le richieste "assurde" che riceve dai fan nei messaggi privati. Il rapper con una storia condivisa su Instagram ha chiesto ai follower di smetterla di chiedergli soldi per "pagarsi i debiti". "Mi tengo questa cosa da un po' e ve la devo dire", comincia così lo sfogo di Emis Killa condiviso sui social. "Ogni santo giorno c'è qualcuno che mi chiede per qualsiasi tipo di motivazione dei soldi nei messaggi privati. C'è chi me li chiede per andare in vacanza, chi ha debiti, chi si è indebitato con i pusher, chi ha altre cose da pagare", spiega il rapper. E con tono serio, Emis Killa chiede ai fan di smetterla una volta per tutte: "Ragazzi, per favore, ho tanti amici nella vostra stessa situazione che non mi chiedono un euro. Ho tante persone a cui pensare prima di voi, non fate l'elemosina sui social, non rompetemi le scatole". "Andate a rubare", ha concluso l'artista nel video selfie condiviso sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025