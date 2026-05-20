Eminente (Enac): “Decarbonizzazione pilastro ormai indiscutibile”

(Adnkronos) – “La decarbonizzazione sta assumendo un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo e le iniziative che si stanno prendendo, in particolare in Italia, pongono il nostro Paese all’avanguardia nell’approccio a queste tematiche”. Lo ha detto Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, alla presentazione dell'approfondimento di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità; lo studio è stato presentato a Roma dalla Fondazione Pacta. Eminente ha sottolineato come l’ente abbia seguito “sin dall’inizio con molto interesse” l’evoluzione delle attività della Fondazione, aderendo alle iniziative promosse in particolare da Aeroporti di Roma e dagli altri attori del sistema aeroportuale italiano. “La decarbonizzazione – ha aggiunto – è un pilastro indiscutibile del trasporto aereo. Le iniziative in corso vanno seguite con grande attenzione, anche alla luce della situazione internazionale che può incidere sulla disponibilità e sul consumo dei carburanti a livello globale”. In questo contesto, ha evidenziato, il lavoro della Fondazione “trova una piena sinergia con gli interessi e gli obiettivi del settore”. Sul fronte europeo e internazionale, Eminente ha richiamato il ruolo delle istituzioni sovranazionali: “Organismi come la Commissione europea e l’Icao (International Civil Aviation Organization) stanno portando avanti iniziative importanti e seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole. Il tema dell’armonizzazione, insieme a quello dei cambiamenti climatici, è oggi centrale nello sviluppo del trasporto aereo”.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026