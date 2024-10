Eminem diventa nonno, l’annuncio con la canzone – Video

(Adnkronos) – Eminem diventa nonno a 51 anni. La figlia del rapper di Detroit, la 28enne Hailie Jade, è incinta e aspetta il suo primo figlio. L'annuncio della prossima maternità è stato inserito nel video del brano Temporary. Eminem, al secolo Marshall Bruce Mathers III, riceve dalla figlia una maglia dei Detroit Lions – la squadra Nfl per cui tifa l'artista – con il numero 1 e la scritta Grandpa. Eminem, visibilmente sorpreso, esibisce anche l'immagine di un'ecografia. Il video è formato da una serie di spezzoni in cui Eminem e la figlia sono insieme nel corso degli anni. Si arriva fino al matrimonio di Hailie con Evan McClintock, sposato a maggio. Eminem ha dedicato la canzone alla figlia con un obiettivo: "Hailie Jade, ho scritto questa canzone per aiutarti nella vita quando non ci sarò più", uno dei versi nel brano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2024