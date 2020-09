Emiliano:“Non pensavo a una vittoria così larga“

“Non pensavo di vincere cosi’ largamente”. Lo ha detto Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Pensavo di vincere, come credo si sia visto negli ultimi comizi – ha proseguito – ma la paura l’abbiamo avuta eccome”. “Il Pd ha il merito di avere sempre interpretato con intelligenza il suo ruolo di pivot, di perno di una coalizione che pero’ va ben oltre il Partito Democratico.

Daremo a ciascuna forza politica, ciascun elettorato, ciascuna sfumatura di pensiero dei pugliesi, la giusta rappresentanza”.

E’ l’impegno assunto da Michele Emiliano, commentando i primi dati del voto regionale che lo vedono in vantaggio sul suo principale competitore, Raffaele Fitto.

Non sono in grado di dire quanto ha contato il voto disgiunto, perche’ non ho visto ancora i numeri pero’ certamente c’e’ stato uno spostamento forte di voti, che definirei, piu’ che disgiunto, utile”: lo ha dichiarato Michele Emiliano, rispondendo ai giornalisti sulla possibilita’ che molti elettori dei Cinque Stelle abbiano votato per lui. “Tutti hanno votato per la prosecuzione del progetto di Governo che noi chiamiamo Primavera pugliese e che evidentemente stava bene a tutti”, ha detto.

