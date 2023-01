Emiliano punta su De Santis segretario e Decaro si adegua

Sarà il barese Domenico De Santis il successore dell’on. Marco Lacarra alla segreteria del Pd pugliese. Un barese che al vertice del Pd regionale succede nuovamente ad un altro barese. E questo è verosimilmente anche il motivo per cui la decisione definitiva di puntare su De Santis, pur essendo stata concordata tra i due “big” del Pd pugliese forse già da alcune settimane, è stata ufficializzata solo alla vigilia della scadenza del termine di presentazione delle candidature che avverrà domani 27 gennaio. Infatti, secondo qualche bene informato, il nome di De Santis era stato già deciso da Emiliano e Decaro agli inizi di gennaio, in occasione del ritorno in Puglia di Stefano Bonaccini per la sua campagna elettorale alla segreteria nazionale del partito. Ed in questo secondo incontro pugliese con l’aspirante segretario il governatore pugliese ed il Primo cittadino barese – stante sempre ad alcune indiscrezioni – erano già orientati per De Santis nuovo segretario del Pd pugliese, tanto da portarlo già all’attenzione di Bonaccini che, pur suggerendo un coinvolgimento nella scelta delle altre federazioni pugliesi del Pd, si limitò solo a prendere atto della decisione, con la raccomandazione però di non scontentare gli altri esponenti locali della sua stessa area, al chiaro fine evidentemente di evitare che, in caso di forzature o malcontenti, le ripercussioni si sarebbero poi potute verificare nel voto ai circolo o, ancor peggio, in quello alla primarie per la segreteria nazionale. In effetti, Emiliano e Decaro non hanno disatteso il consiglio di Bonaccini e per un’altra quindicina di giorni hanno forse fatto finta di non essere ancora d’accordo sul nome da sostituire a quello di Lacarra per la segreteria del Pd pugliese, lasciando così credere anche alla possibilità che questa volta potesse esserci, sia pure emanazione della loro stessa area “bonacciniana”, un’alternanza territoriale alla guida dei dem regionali. Infatti, i più irrequieti – stante sempre ai soliti bene informati – nella richiesta di alternanza al vertice regionale dem sarebbero stati gli esponenti dell’ala “bonacciniana” (quindi di Emiliano e Decaro) salentina che, forti del risultato elettorale conseguito dal Pd in tutta la provincia di Lecce, dove, sia alle regionali del 2020 che (soprattutto!) alle ultime politiche di settembre scorso, il partito di Enrico Letta ha riportato il miglior risultato o, forse più esatto dire, il meno peggio di tutta la regione, reclamavano un’alternanza salentina come prossima guida del Pd pugliese. Invece, alla fine, anche il nome del prossimo segretario sarà barese, De Santis per l’appunto, che è quello che era stato prescelto già da alcune settimane fa da Emiliano e Decaro. In realtà, è possibile che il sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) che, pensando alla sua eventuale candidatura a presidente della Regione, avesse preferito questa volta un nome non barese al vertice dei dem pugliesi e, forse, anche non così “stretto” di Emiliano, come lo è invece il barese De Santis. Da non dimenticare che il quasi certo prossimo segretario del Pd pugliese è attualmente vice-Capo di Gabinetto del Presidente della Regione ed anche nella precedente legislatura era presente nel suo staff personale alla Regione, in veste di consigliere politico. Quindi, il nuovo segretario regionale dem trattasi di persona assai vicina al governatore pugliese forse di più di quanto non lo sia l’uscente Lacarra, che invece anche con Decaro ha sempre avuto un rapporto politico molto stretto sin dai tempi in cui sedevano in giunta insieme a Bari, con Emiliano sindaco. In altri termini Decaro, che è riuscito nell’impresa di sottrarre Emiliano all’influenze romane del senatore pugliese Francesco Boccia, che quasi sicuramente avrà tentato (ma invano!) di far schierare il governatore pugliese con Elly Schlein anziché con Bonaccini, alla fine ha dovuto accettare che il nome del successore di Laccara fosse un “emilianiano” doc, come De Santis, piuttosto che uno a “mezzadria” con lui, come finora lo è stato verosimilmente Lacarra. Quindi, il Primo cittadino barese alla fine ha accettato di convergere su De Santis a prossimo segretario pugliese del Pd, accontentandosi forse di portare in cambio qualcuno dei “suoi” fedelissimi alla guida di qualcuna delle sei federazioni provinciali pugliesi del Pd. E ciò non tarderanno i dem nostrani a scoprilo. Insomma, il sindaco barese dopo aver fatto il tentativo di dimostrare ai vertici nazionali dem di essere lui il vero detentore della leadership pugliese del partito, ha dovuto fare un passo indietro e verosimilmente accettare il “diktat” di Emiliano, per il nome del prossimo segretario regionale dem. Ovvero che il governatore Emiliano è quello che detiene effettivamente la leadership non solo del centrosinistra, ma anche del Pd pugliese. E, quindi, che Decaro resta il suo numero due. Però, la vera “partita” per la leadership locale del Pd la si vedrà, forse, solo dopo il congresso dei dem. Ovvero, quando in Puglia si tratterà di costruire le alleanze per i prossimi appuntamenti elettorali di comunale e regionali, allorquando si tratterà effettivamente di privilegiare l’asse pro o contro i “5 Stelle” di Giuseppe Conte, lasciando fuori chi invece con i pentastellati è incompatibile. Ma questo è un altro discorso.

Giuseppe Palella

