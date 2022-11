Emiliano pensa a non ricandidarsi alla Regione per restare imbattuto

E’ stato cancellato dall’ordine del giorno del Consiglio regionale pugliese la presa d’atto della decadenza da consigliere dell’assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, temporaneamente autosospesosi dalla funzione, a seguito della sentenza di Primo grado del Tribunale civile di Bari che lo scorso Ottobre lo ha dichiarato decaduto per una presunta ineleggibilità all’atto, nel 2020, di sottoscrizione della candidatura. A bloccare la procedura, come già riferito nella nostra precedente edizione di sabato scorso, è stato il ricorso in Appello, presentato da Stea contro il provvedimento che lo ha dichiarato decaduto dall’incarico di consigliere per un debito da 8mila euro, per bolli auto che – secondo quanto eccepito dalla controparte, la prima dei non eletti della lista “Popolari per la Puglia”, Marianna Legista, che gli sarebbe subentrata nell’Assemblea pugliese nel caso la sentenza fosse divenuta definitiva – non sarebbero stati pagati a tempo debito. Infatti, il ricorso depositato da Stea (difeso dall’amministrativista barese Felice Eugenio Lorusso)contro la decisione del Tribunale, ai sensi dell’art. 22 c. 8 del d.lgs 150/201, ha sospeso il provvedimento sino a conclusione del processo d’Appello, il cui esito – salvo una eventuale accelerazione dell’iter, trattandosi di materia elettorale – potrebbe giungere non prima di 18-20 mesi. “Ringrazio la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia – ha commentato lo stesso Stea in una nota – per avere tempestivamente preso atto delle procedure attualizzate dal sopravvenuto atto di citazione che ho proposto” e che il suo impegno a favore della comunità pugliese continua, in attesa della pronuncia dei giudici d’Appello, “con serenità e massima fiducia nella giustizia italiana”. A continuare ad impegnarsi per la comunità pugliese e, in particolare, per il sistema portuale regionale è anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2022 dei sistemi portuali pugliesi, ha – tra l’altro – dichiarato: “Siamo pronti a collaborare con qualunque governo” e, quindi, anche con quello di centrodestra, attualmente guidato da Giorgia Meloni di “Fratelli d’Italia”. “Ho collaborato con tutti, – ha commentato inoltre Emiliano – non vedo perchè non debba avere buoni risultati anche ora”. Quindi, ha sottolineato ancora Emiliano, “fermo restando che ognuno ha la propria squadra e io non la cambio. Ma l’Italia viene prima”. “Spero – ha concluso il governatore pugliese – che Salvini abbia presto il tempo di parlare con me, non solo di altro, ma di questo bellissimo sistema portuale pugliese”. Invece, a Metropoli, rispondendo ad una domanda sull’immigrazione Emiliano: “senza migranti non esisterebbe l’agricoltura pugliese e credo anche quella italiana, come tanti altri lavori d’altronde. Noi abbiamo bisogno di queste persone, però abbiamo bisogni di regolare i flussi. E’ come con l’acqua, ci serve, ma se arriva tutta insieme provoca danni. Il sistema di divieti provoca l’alluvione”. Mentre, parlando di vicende politiche, sempre a Metropolis, ha affermato: “Quando mi candido le campagne elettorali le vinco, siccome non è detto che mi ricandidi potrei chiudere imbattuto, che non è facile”, avendo dal 2004 in poi, sempre vinto le elezioni, sia alle Comunali di Bari che alle Regionali. Parlando, invece, sulla possibilità di Letizia Moratti candidata unitaria del centrosinistra alle prossime regionali in Lombardia, il Presidente di centrosinistra della Regione Puglia ha dichiarato: “E’ evidente che questa rottura nel centrodestra è molto interessante e pesante perchè Letizia Moratti è persona di straordinaria personalità. Ho sempre lavorato molto bene con lei, anche quando ha fatto l’assessora alla Salute in Lombardia e ha salvato la Regione”. “Capisco la mossa di Calenda e Renzi – ha aggiunto Emiliano- è una mossa intelligente tipicamente renziana, secondo me Calenda l’ha un po’ subita. Adesso il problema è che il Pd della Lombardia è un gruppo importante che governa assieme a Beppe Sala e il civismo progressista la città di Milano e hanno un radicamento forte”. Infatti, ha commentato ancora Emiliano, “ci sono personalità di grande rilievo che non si fanno buttare fuori dal campo con una gomitata solo perchè Renzi si è fatto venire questa idea”, per poi concludere: “Adesso è tutto complicato” nel centrosinistra lombardo. Ma in Puglia, forse, per il centrosinistra lo sarà ancor di più, se Emiliano dovesse decidere davvero di non riproporsi per un eventuale terzo mandato.

Giuseppe Palella

