Emiliano in ritardo per la nomina della Giunta per “colpa” dei “5 Stelle”

Con la proclamazione ufficiale di Michela Emiliano a presidente e degli eletti lo scorso settembre in Consiglio regionale, la giunta uscente è formalmente decaduta. Situazione, questa, che dovrebbe imporre al riconfermato governatore di procedere quanto prima alla nomina del nuovo esecutivo regionale, però non tutti i nodi evidentemente sono stati sciolti per procedere da parte di Emiliano alla firma dei dieci decreti di nomina dei nuovi assessori. In realtà due nomi, se non addirittura tre, della decade sono già noti, considerato che i neo responsabili all’Agricoltura ed alla Sanità, rispettivamente Donato Pentassuglia (Pd) e Pierluigi Lopalco ( civica “Con”) sono già stati resi noto in anticipo da Emiliano, oltre che cooptati già nel vecchio esecutivo, ed anche quello al Bilancio dell’ultimo quinquennio, Raffaele Piemontese (Pd), dovrebbe essere tra i sicuri assessori della nuova giunta pugliese. Per i restanti sette assessori, invece, il balletto dei nomi non è ancor terminato. Infatti, il puzzle da comporre per Emiliano è tutt’altro che semplice, poiché in ballo non c’è soltanto la quadratura del cerchio all’interno della maggioranza di centrosinistra che vinto le elezioni, ma ci sarebbe anche la volontà da parte del riconfermato governatore di volerla allargare al M5S, per omologare il governo della Puglia a quello nazionale presieduto da Giuseppe Conte. Ed al momento pare che sia proprio tale volontà a far ritardare la composizione completa del nuovo esecuti da parte di Emiliano, in quanto non ci sarebbe ancora il sì definitivo dei pentastellati pugliesi all’ingresso in maggioranza. Infatti, la leader del Gruppo pentastellato alla Regione Puglia, Antonella Laricchia, non sta partecipando agli incontri di Emiliano con i vertici locali del Movimento, perché in disaccordo con il cambio di rotta che altri suoi colleghi pentastellati vorrebbero compiere in Puglia a cominciare dalla Regione e per poi estendere anche ai livelli più bassi della piramide amministrativa locale. Comunque da Roma – secondo indiscrezioni – dovrebbe esserci il disco verde da parte del M5S ad un accordo con Emiliano, per il coinvolgimento da subito dei pentastellati nel nuovo governo regionale. In Puglia, però, non tutti tra i “5 Stelle” sarebbero convinti, o quantomeno entusiasti, di una tale svolta, perché verosimilmente continuano a considerarsi una forza politica alternativa al Pd e, soprattutto, alla coalizione “ciambotto” messa su da Emiliano e che ha vinto le recenti elezioni regionali in Puglia. Per cui questi ultimi preferirebbero restare all’opposizione, non tradendo così la volontà di coloro che il 20 e 21 settembre scorsi li hanno sostenuti nelle urne accordando oltre l’11% dei consensi al Movimento ed alla sua candidata governatrice, Laricchia. Quindi, sulla possibilità di vedere un assessore del M5S nella nuova Giunta di Emiliano ci sarà forse incertezza fino all’ultimo sia per il dibattito ancora aperto all’interno dei pentastellati pugliesi che per i persistenti disallineamenti presenti all’interno del rispettivo Gruppo consigliare regionale. Però, Emiliano probabilmente sta insistendo per l’intesa con i vertici nazionali del Movimento non tanto per allargare la propria maggioranza in Consiglio (che – come è noto – non è più una priorità, avendo conseguito il premio pieno di maggioranza per la sua coalizione elettorale dalla Corte d’Appello di Bari), quanto per una questione d’immagine politica finalizzata ad ingabbiare i “5 Stelle” pugliesi nella coalizione di centrosinistra, perché ciò potrebbe servigli in futuro a livello politico nazionale per una sua eventuale scalata al di fuori della Puglia. Ma è anche possibile che alla fine il riconfermato governatore tiri i remi in barca con i pentastellati regionali, scaricando su di essi le maggiori responsabilità del mancato accordo. I problemi che però assillano il governatore pugliese per la formazione della nuova giunta non sono soltanto quelli con i “5 Stelle”, ma sono anche all’interno della sua stessa coalizione dove, oltre ad accontentare le tre sigle che (salvo sorprese per i ricorsi!) hanno conseguito seggi nell’Assemblea regionale, ci sarebbero da accontentare anche alcune di quelle che hanno sfiorato la soglia del 4% dei consensi per essere ammesse alla ripartizione dei seggi e che tuttavia sono state determinanti per la sua vittoria elettorale sul candidato governatore del centrodestra, come “Senso Civico- Nuovo Ulivo” e la “Puglia solidale”. Ancor più determinante per la vittoria è stata però la lista dei centristi di “Puglia Popolare” (coordinata a Bari dall’ex senatore forzista Massimo Cassano ed a Lecce dall’ex parlamentare Salvatore Ruggeri dell’Udc), che forte dei sette seggi conseguiti nel nuovo Consiglio regionale “bussa” per il numero di assessori (non inferiore a due) da ottenere nel nuovo esecutivo. Fatto, questo, che se fosse confermato imporre ad Emiliano di attribuire, per par condicio, altrettante poltrone assessorili anche alla sua lista civica “Con”, che ha ottenuto addirittura più voti in termini assoluti ed un identico numero di rappresentati dei “Popolari” di Cassano e Ruggeri. Però, ad essere sacrificato alla fine sarebbe il Pd, che con i suoi 15 seggi riuscirebbe ad avere non più di tre assessori, oltre alla presidenza del Consiglio che – secondo quanto è dato sapere – dovrebbe essere attribuita alla salentina Loredana Capone. Ma – come è noto – per Emiliano il Pd pugliese non è mai stato un problema, sia quando era sindaco di Bari che adesso che è presidente della Regione.

Giuseppe Palella

