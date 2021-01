Emiliano: “I pugliesi non vadano in giro, si muore…”

“I pugliesi non possono pensare di andare in giro a fare quello che gli pare, perche’ si muore lo stesso nonostante gli ospedali”: lo ha detto il governatre Michele Emiliano durante la consegna del nuovo ospedale della Fiera del levante al Policlinico, che lo attivera’ dall’inizio di febbraio. “Fatti i conti, ci si e’ accorti che l’anno scorso sono morte tante persone in Italia quante nel 1943 – ha proseguito – Avere gli ospedali non significa che possiamo fare tutto in presenza, perche’ a un certo numero di contagi corrisponde un certo numero di morti e chi non tiene bassa la curva dei contagi, esercitando i poteri di legge, puo’ essere chiamato a rispondere di non avere agito. L’Istituto superiore di sanita’ ha detto di mantenere ferme le misure in atto”.

Condividi sui Social!