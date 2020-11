Emiliano già fuori tempo massimo per la nomina del nuovo esecutivo

Sono ore difficili quelle che stanno vivendo i pugliesi in questi giorni di espansione dei contagi da Covid 19 anche nella nostra regione, ma forse lo sono anche per il riconfermato governatore Michele Emiliano che, oltre a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, non riesce ancora a chiudere la partita per la nomina del nuovo esecutivo regionale. Infatti, a tenere “in campana” il presidente Emiliano, che sta tentando di allargare la maggioranza con cui ha vinto le recenti regionali, è il M5S che, essendo ormai diviso al suo interno sulla scelta di rimanere all’opposizione oppure lasciarsi coinvolgere nell’azione di governo, ancora non decide su che fare. Il governatore pugliese vorrebbe estendere ai pentastellati il governo della Puglia sicuramente non per un problema di numeri in Consiglio regionale, ma di sola immagine politica, visto che la Corte d’Appello di Bari, contrariamente a quanto reso noto dal ministero degli Interni, ha riconosciuto alla sua coalizione 29 seggi su 50 anziché 27, attribuendogli quindi il premio pieno di maggioranza che invece, secondo l’interpretazione della legge elettorale da parte del Viminale, non spettava a seguito di calcoli che però sono stati ritenuti non legittimi da parte dei giudici della Corte barese. Sta di fatto, però, che il M5S continua ad essere altalenante tra Bari e Roma sulla possibilità d’ingresso in maggioranza e, quindi, anche nell’esecutivo regionale. Infatti, mentre da Roma ci sarebbe per i “5 Stelle” pugliesi il disco verde all’abbraccio con Emilano, in Puglia invece i veti non sono stati ancora del tutto superati. O, forse meglio, i dubbi di alcuni esponenti pentastellati pugliesi, sull’opportunità politica di lasciarsi coinvolgere nel governo di una regione guidata da un presidente che nei precedenti cinque anni non ha probabilmente dato buona prova su diversi fronti, sono ancora molto forti. Infatti, a dire “No” all’ingresso nella nuova giunta Emiliano in Puglia non c’è soltanto la sfidante pentastellata del governatore riconfermato, Antonella Laricchia, ma ci sono anche molti attivisti e semplici elettori del M5S che nei giorni scorsi a Bari hanno lanciato l’hashtag “#NoConEmiliano”, per manifestare il proprio dissenso a quanto auspicato verosimilmente dai vertici nazionali del Movimento. Infatti, in Puglia è stata anche lanciata una raccolta firme tra gli attivisti del M5S che hanno dato la loro adesione al manifesto politico con cui si dice “No” ad Emiliano e che è stato inviato a Roma al loro capo politico nazionale pro-tempore, Vito Crimi. “ Nessun accordo è possibile con chi sta distruggendo la Puglia” – ha tuonato Sabino Mangano, ex consigliere comunale di Bari e candidato non eletto alla Regione nella tornata elettorale dello scorso settembre. Però, come è ormai noto, all’interno del gruppo dei cinque consiglieri regionali riconfermati del M5S si è aperta una frattura. Da una parte Antonella Laricchia fermamente contraria ad un’alleanza di governo e dall’altra Cristian Casili e Rosa Barone che, invece, sono propensi ad avviare il dialogo con il governatore Emiliano, ed a porre le basi per un ingresso in Giunta, anche perché – in caso di accordo – potrebbe essere il nome di uno di essi (o entrambi) di gradimento del governatore per la giunta. Stando così le cose, da Roma il reggente Crimi pare che si sia lavato le mani e vorrebbe portare la decisione sulla “questione” al voto sulla piattaforma Rousseau. Ma anche su tale ipotesi in Puglia i pareri dei penta stellati sono discordanti. Quel che è certo, invece, è che Emiliano – come ha rilevato lo sfidante sconfitto di centrodestra, l’eurodeputato Raffaele Fitto, – “l’art. 41 dello Statuto della Regione Puglia al comma 4 stabilisce che: ‘il presidente, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della giunta regionale”, però Emiliano , che è stato proclamato il 29 Ottobre scorso, ossia non 10 giorni fa, ma 15 giorni fa, ad oggi ancora non ottempera a tale disposizione statutaria, perché è in attesa della decisione del ‘Movimento 5 Stelle’ se entrare o meno in giunta. Quindi, ha ironicamente commentato il suo ex rivale: “benvenuti in Puglia, dove vige una sorta di autodeterminazione che prescinde dalle leggi che, per Emiliano – magistrato in aspettativa e ‘uomo di legge’ come lui ama definirsi – vuol dire che ha più peso la piattaforma Rousseau dello Statuto regionale”. Ed a seguito, forse, di questo commento che ora anche il segretario pugliese del Pd, Marco Lacarra, ha sollecitato con una nota la nomina della nuova giunta regionale. Infatti, ha nel comunicato – tra l’altro – affermato Lacarra: “indispensabile che il governo regionale lavori nel plenum dell’esecutivo per supportare l’azione del presidente” e che, però, ha anche aggiunto: “Non si comprendono davvero le ragioni per le quali, in un contesto così delicato, il ‘Movimento 5 Stelle’ non avverta l’esigenza pressante di chiudere la partita con immediatezza e tempestività”. Per poi, rivolgendosi sempre ai pentastellati, anche concludere: “I tatticismi e le strategie lasciamole a un futuro speriamo più roseo: ora bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare”. Quasi una sorta di “ultimatum” al M5S di Lacarra, fatto verosimilmente al posto di Emiliano, ma probabilmente in pieno accordo con lui, per lasciare a quest’ultimo ancora qualche margine di trattativa, o forse per non troncare definitivamente ogni altra sua speranza futura sul rapporto politico con i “5 Stelle”. E ciò nonostante anche lo stesso Emiliano si sia forse accorto ora che i tentennamenti dei pentastellati potrebbero altro non essere che una prima strategia per farlo “dipingere” come un vincitore ancor più insicuro, e quindi “ballerino”, di quello che effettivamente a dimostrato di essere in passato, su talune fondamentali questioni di competenza regionale.

Giuseppe Palella

