Emiliano e Piemontese: “Prendiamo l’impegno ad occuparci di ParcoCittà”

“Prendiamo l’impegno ad occuparci di ParcoCitta’, rispettosi di quanto avete creato. Pero’ nessuno vieta che qualcuno dia una mano, anche negli altri luoghi, perche’ ci interessa tutta la citta’, il mio atteggiamento sara’ uguale e sono convinto che voi mi aiuterete a scovare le associazioni degli altri quartieri e le ‘non associazioni’, per andare a parlare con loro. Proviamo a promuoverle perche’ e’ quello di cui ha bisogno questa citta’. Voi state dando un esempio molto importante perche’ avete salvato un bene pubblico e per questo vi dico grazie”. Cosi’ il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la sua visita di ieri a Foggia del centro polivalente ParcoCitta’ che offre alla cittadinanza la possibilita’ di fruire di un luogo di socialita’, di eventi e attivita’ svolte con continuita’ ed entusiasmo nel parco urbano. La visita al parco si e’ svolta insieme al vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, dalla presidente dell’associazione l’Aquilone Rita Amatore, dalla presidente dell’associazione Energiovane, Simona Padalino, e dai partner dei progetti di ParcoCitta’, l’Isola Che Non C’e’ e Foggia Children, dall’associazione gli Amici del Parco e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. “Vediamo cosa si puo’ fare con tutte le agenzie regionali – ha aggiunto il presidente della Regione Puglia – perche’ la Regione ha preso un’abitudine, quella di non intervenire piu’ per settori ma attraverso una logica sistemica, mettendo in campo tutto quello che ha. Tutto questo affinche’, d’intesa con il Commissario della Citta’ di Foggia, noi possiamo sistemare le cose, a partire dai parchi di Foggia che sono un’unicita’ della citta’”.

