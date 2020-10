Emiliano e Di Maio: d’accordo sull’alleanza tra Pd e M5S …e anche sulle smentite

Il riconfermato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il ministro degli Esteri, nonché leader del M5s nel governo Conte, sono d’accordo anche sulle smentite, oltre che sulla necessità di un’alleanza tra Pd e M5S anche nella nostra regione. Infatti, dopo che l’edizione locale di un noto quotidiano nazionale ha dato notizia di un paventato accordo telefonico fra Emiliano e Di Maio sul proseguimento delle trattative in corso per un possibile ingresso dei “grillini” nella nuova giunta pugliese, lo staff del titolare della Farnesisa, con una nota, ha sconfessato categoricamente quanto riferito in cronaca locale, affermando testualmente: “Smentiamo quanto riportato stamane dal Corriere del Mezzogiorno nel pezzo ‘Fra Emiliano e Di Maio accordo al telefono’…” e precisando che “tra il ministro Di Maio e il governatore Emiliano non è stato siglato nessun accordo relativo alla giunta regionale pugliese”. Perciò, secondo quanto riferito dallo staff del ministro Di Maio, “ogni ricostruzione, dunque, oltre a essere priva di fondamento è del tutto

strumentale e fuorviante”, perché “nei contatti telefonici intercorsi negli ultimi mesi tra Di Maio ed Emiliano, il ministro ha ribadito, anche dopo le regionali, che per le questioni che riguardano le istituzioni della Regione Puglia, così come è sempre stato, la parola spetta ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle”. Subito dopo l’innanzi riferita sconfessione anche l’ufficio stampa del governatore pugliese, con una nota, ha confermato che “la precisazione diffusa oggi dallo staff del ministro Di Maio è corretta”, perché “non c’è nessun accordo relativo alla Giunta regionale pugliese tra Emiliano e Di Maio”.In altri termini, secondo quanto diramato direttamente dagli addetti alla comunicazione sia del ministro pentastellato Di Maio che del governatore pugliese, le indiscrezioni che circolano da subito dopo il voto dello scorso 20 e 21 settembre (non solo in Puglia ma anche a livello nazionale!) circa un pressing romano sugli eletti pugliesi del M5S alle scorse regionali, da parte sia del premier Giuseppe Conte che del ministro Di Maio, per un’intesa con il riconfermato governatore Emiliano, e quindi con la maggioranza di centrosinistra capeggiata dal Pd, altro non sarebbero che notizie giornalistiche di cronisti locali e nazionali particolarmente fantasiosi. Sta di fatto, però, che già prima della presentazione delle liste per le regionali c’erano stati inviti espliciti da parte di un’area governativa del M5S affinché in Puglia ci fosse un’alleanza con il Pd per sostenere il governatore uscente, Emiliano. Inviti – come è noto – non andati a buon fine, perché sia la candidata presidente del Movimento, Antonella Laricchia, sia la stragrande maggioranza degli esponenti penta stellati pugliesi aveva detto “no” a qualsiasi ipotesi di accordo con Emiliano né prima, né dopo il voto. Inviti comunque riproposti dopo il voto dallo stesso Emiliano, che tuttora non fa certo mistero della sua disponibilità a tenere le porte aperte al M5S per la nuova Giunta regionale. Così come non è affatto un enigma il fatto che all’interno del gruppo dei “5” consiglieri regionali grillini ci sia qualcuno che è disponibile ad unirsi in Consiglio alla maggioranza di centrosinistra che dovrà sostenere Emiliano e desidererebbe, quindi, che il suo gruppo avviasse una trattativa programmatica e di poltrone da occupare, per un’alleanza organica tra M5S e Pd anche a livello pugliese. Mentre, tra i “5 Stelle” regionali, c’è anche chi – come la ex candidata governatrice, Laricchia – intende mantenere ancora la barra dritta e rimanere all’opposizione, confermando quanto dichiarato in campagna elettorale. Ossia che, con Emiliano ed il Pd, i pentastellati pugliesi non avevano intenzione di stringere alcuna alleanza né prima, né tantomeno dopo il voto. Perciò è verosimile che in un contesto così agitato ci siano stati e ci siano ancora contatti a tutti i livelli, per attrarre nell’area della maggioranza regionale le “truppe grilline” al gran completo. Infatti, ciò che Emiliano vorrebbe verosimilmente evitare è di annettere solo una parte dei pentastellati eletti nell’Assemblea pugliese, sia perche tale annessione potrebbe creargli più problemi di quanti non gli risolverebbe su piano numerico un allargamento parziale della maggioranza, sia soprattutto perché il suo principale obiettivo con il M5S è politico e non numerico. Infatti, l’intesa politica che Emiliano starebbe tentando di raggiungere in Puglia con il pentastellati è possibile che l’abbia già raggiunta a livello romano, con Conte e Di Maio. Intesa, quest’ultima, che in prospettiva non potrebbe che avere come obbiettivo ultimo quello delle future elezioni politiche. Quando Emiliano probabilmente vorrà essere anche lui della partita. Una partita nella quale non potrebbe evidentemente essere lui il protagonista, se la squadra di gioco fosse quella del Pd. Da non dimenticare, infatti, che su questo fronte ci ha già provato in passato e gli è andata male. Ma che il governatore pugliese, invece, potrebbe sicuramente giocare da co-protagonista, se la squadra di gioco fosse totalmente nuova, come pure lo schema. Ed in questo Emiliano e Di Maio non potrebbero verosimilmente che essere d’accordo. Come lo sono già ora per le smentite.

