Emiliano criticato più dalla sua stessa parte politica che dalle opposizioni

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, criticato non soltanto dal centrodestra, che in Consiglio sta perdendo “pezzi” a favore della maggioranza, ma ancor di più dal centrosinistra per una “campagna acquisti” effettuata e giustificata all’insegna di un malcelato civismo, il cui unico scopo è verosimilmente la gestione del potere per il potere. Infatti, dopo un ulteriore e recente passaggio in maggioranza, con l’adesione al Gruppo di “Con”, dell’ormai ex capogruppo alla Regione di Forza Italia, Stefano Lacatena (che nella sua città, Monopoli, è anche consigliere comunale, però rimasto a sostegno di un’Amministrazione di centrodestra), a criticare il governatore Emiliano, oltre ai vertici nazionali del partito di Silvio Berlusconi, si sono aggiunti anche il segretario regionale di Sinistra italiana, Nico Bavaro, e ancor di più il leader di “Italia Viva”, Matteo Renziche nel suo ultimo libro dal titolo “Il Mostro” ha addirittura dedicato un capitolo ad hoc per parlare anche del governatore pugliese, Emiliano, con cui si è più volte scontrato in passato sia quando era premier che da segretario nazionale del Pd. Infatti, il segretario pugliese di Si, dopol’ingresso di Lacatena nelle fila del partito civico di Emiliano, “Con” per l’appunto, su Facebook si è chiesto: “Che conseguenze ha ogni azione, ogni scelta?”. Ed ancora: “Cosa rimane dopo, se quella azione genera macerie?” Domande, queste, che Bavaro ha confessato – sempre su Facebook – di porsi continuamente in questi giorni e che vorrebbe anche fare al governatore Emiliano, poiché quest’ultimo – secondo Bavaro – “evidentemente continua a ritenere la coalizione che lo ha eletto presidente, come cosa sua, come appendice personale”. E, invece, per il segretario di Si, “non è così”, spiegando anche il motivo. Infatti, ha scritto ancora Bavaro nel suo post su Facebook: “Le sue personali scelte non coincidono con quelle dei partiti e dei movimenti della coalizione”, poiché “il continuo saccheggio del centrodestra ha effetti pesanti e deleteri sulle coalizioni anche nei territori, dove la politica poi si fa concretamente e dove le scelte personali di alcuni si riverberano lasciando macerie”. Perciò, ha concluso il responsabile dei “vendoliani” pugliesi, “per un Lacatena che entra nella maggioranza al Consiglio regionale, ci sono decine e decine di persone, militanti, con le facce pulite e i pensieri lunghi, che preferiscono starsene a casa, disgustati e delusi”. Una riflessione, questa di Bavaro, che però lascia il tempo che trova, considerato che il suo partito non è riuscito ad eleggere nell’Assemblea pugliese alcun rappresentante nel 2020, all’interno della coalizione che ha sostenuto Emiliano, anche se ha dato un importante contributo di voti per la sua riconferma. Consensi che, se fossero stati convogliati su un eventuale candidatura a presidente, comunque di sinistra o centrosinistra, alternativa a quella del governatore uscente, sicuramente avrebbero potuto creare qualche problema in più ad Emiliano per la rielezione. Certo che una tale scelta nel 2020 avrebbe potuto indirettamente favorire l’antagonista di centrodestra ad Emiliano nella corsa per la guida della Puglia, però in tal caso Sinistra italiana sicuramente non avrebbe potuto lamentarsi del modo in cui intende la sua coalizione il governatore della Puglia. Ma per il partito di Bavaro c’è di più rilevare circa la critica mossa ad Emiliano per le campagne acquisti effettuate svuotando il centrodestra locale. Infatti, come è noto, Sinistra italiana, pur non avendo ottenuto alcun seggio in Consiglio regionale, ha comunque ottenuto da Emiliano la possibilità di indicare un nome nell’esecutivo pugliese (ndr – l’attuale assessore all’Urbanistica ed Ambiente, Maraschio), per cui se i “vendoliani” pugliesi ritengono politicamente riprovevole e dannosa la presenza dei transfughi di centrodestra per la coalizione di cui fanno parte alla Regione, come minimo dovrebbero fare uscire dalla Giunta il loro rappresentante, visto che il proprio appoggio ad Emiliano in Consiglio è praticamente inesistente, per mancanza – come innanzi detto – di seggi al partito di Bavaro. Contestazioni, queste, che invece non possono essere mosse al leader di “Italia Viva”, Renzi, che – come è noto – alle regionali del 2020 presentò in Puglia un proprio candidato presidente di centrosinistra (ndr – Ivan Scalfarotto) alternativo ad Emiliano, anche se non con successo. Infatti, Renzi nel commentare il trasversalismo politico del governatore pugliese in una delle sue e-news ha scritto: “Il grande bluff di Michele Emiliano sta svelando infine il suo volto. Inciuci vergognosi, scandali messi a tacere, strani rapporti che vanno ben oltre il mondo politico”, rimandando per un approfondimento al suo ultimo libro, “Il Mostro”, in cui ha riferito di come “dei magistrati divenuti amministratori locali” lo hanno combattuto ad alzo zero, quando era al governo, “distruggendo – però – la credibilità delle loro amministrazioni”. E, rileva ancora l’ex premier, “non solo Emiliano, sia chiaro”, poichè “per rimediare ai danni fatti da De Magistris, è dovuto intervenire lo Stato centrale, che paga i debiti fatti dall’ex sindaco di Napoli”. Infine, il leader di Iv ha mandato idealmente “un abbraccio solidale a tutta la comunitaà di Italia Viva in Puglia, massacrata ingiustamente perchè non voleva votare Emiliano al grido di ‘porterete la destra al governo’ ”. Invece, “No, – ha esclamato Renzi – la destra al governo in Puglia l’ha portata Emiliano”. Peccato, però che nel centrosinistra pugliese e nazionale ad accorgersene per tempo è stata solo Italia Viva e non anche le altre forze politiche di centrosinistra che ora si dolgono o criticano i passaggi di esponenti eletti nelle fila del centrodestra, ma che ora sostengono Emiliano in Consiglio regionale, per dargli verosimilmente più forza nella sua maggioranza contro quella parte del centrosinistra che non sempre lo vorrebbe assecondare.

Giuseppe Palella

