Emiliano continua con la sua opera di ammiccamenti a destra

Dopo l’endorsement elettorale, circa un mese fa, del presidente di centrosinistra della Regione Puglia, Michele Emiliano, nei confronti del sindaco uscente di Nardò, Pippi Mellone, conosciuto per essere un esponente con simpatie per Casa Pound e, più in generale, per le forze politiche di destra, oltre che per aver auspicato qualche anno fa la chiusura della sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) di Lecce, domenica scorsa è giunta a sorpresa (ma mica tanto!) un’altra dichiarazione, sempre del Presidente regionale pugliese, alquanto imbarazzante per quasi tutte le forze politiche dell’ampia coalizione di centrosinistra che, esattamente un anno fa, hanno sostenuto la sua riconferma alla guida della Regione Puglia. E, forsanche, di quella parte del M5S che a gennaio del 2021, quindi successivamente al voto, si è unita alla maggioranza già presente nell’Aula barese di via Gentile a sostegno del vincitore. Infatti, la seconda “doccia fredda”, o – secondo alcuni addetti ai lavori della politica – addirittura “ghiacciata”, che il governatore pugliese in poco più di un mese ha riservato a tutti i suoi alleati di governo, è avvenuta domenica sera a Ceglie Messapica (Br), nel coso dell’ormai tradizionale evento “La piazza”, organizzato dal direttore di una nota testa giornalistica nazionale on-line ed in cui si dibatte di attualità politica. In tale occasione il presidente Emiliano, presente in platea, rivolgendosi al leader della Lega, Matteo Salvini, collegato in videoconferenza, ha affermato: “Io vedo nelle tue parole un grande sforzo che voglio incoraggiare: stai cercando di trovare una lettura di questo Paese che sia vicina alle persone. Uno sforzo che io apprezzo moltissimo”. Poi, continuando, Emiliano rivolgendosi ancora a Salvini ha aggiunto: “C’è qualche piccolo ritocchino da fare su alcune questioni sulla quali abbiamo idee diverse, ma questo sforzo che stai facendo non è privo di costo politico e io che ho dovuto patire tantissimo” da questo punto di vista “so che è la strada giusta”. E, in fine, concludere: “Ti puoi aspettare la collaborazione della Puglia”. Le reazioni all’elogio di Emiliano a Salvini, da parte di alcuni esponenti delle forze di centrosinistra, non sono tardate. Infatti, tra i primi ad intervenire il senatore Dem pugliese Dario Stefano (autosospesosi dal Pd ed in attesa di chiarimenti dai vertici del suo partito, a seguito dell’endorsment di Emiliano a Mellone), che su Twitter ha subito commentato: “Il presidente Emiliano pian piano sta delineando la sua visione politica. Prima il sostegno al sindaco di Casa Pound, ieri gli elogi a Matteo Salvini. In Puglia l’alleanza si sta allargando?” Un altro parlamentare del Pd nonché leader della corrente interna de “i giovani turchi” e già presidente nazionale del partito ai tempi della segreteria Renzi, Matteo Orfini, in risposta alle affermazioni del Presidente della Regione Puglia dalla platea de “La piazza” di Ceglie Messapica, ha dichiarato: “Che Matteo Salvini stia facendo ‘un grande sforzo per delineare una visione di paese’ mi pare abbastanza evidente. Ma quella visione è totalmente alternativa alla nostra. E su questo spero che nessuno nel Pd abbia dubbi”. Più piccata e, forse, provocatoria la polemica di Nico Bavaro, segretario pugliese di Sinistra italiana, ossia dell’area politica vicina all’ex governatore pugliese Nichi Vendola e che lo scorso anno ha sostenuto la riconferma di Emiliano a governatore. Infatti, commentando i recenti complimenti di Emiliano a Salvini, il segretario pugliese di Si ha scritto su Facebook: “Non so a quale visione di Paese si riferisca Emiliano. Forse quella dello sblocco dei licenziamenti? O a quella dei condoni? O a quella che liscia il pelo ai No vax che picchiano i giornalisti? O forse a quella di un partito che deve restituire 49 milioni di euro di soldi pubblici? Questo sono Salvini e la Lega. Non voglio pensare che Emiliano apprezzi questa ‘visione di Paese’. E allora penso che Emiliano non avesse ancora avuto modo di ringraziare Salvini per la scelta di candidare Fitto in Puglia”. A mal digerire l’elogio di Emiliano al leader del Lega anche alcuni esponenti delle forze politiche di centrosinistra che alle ultime regionali avevano presentato un proprio candidato presidente e, quindi, non hanno sostenuto la riconferma del governatore uscente, Emiliano per l’appunto. “Non passa giorno senza che il presidente Emiliano ci segnali che non sbagliammo l’anno scorso quando costruimmo la lista ‘Lavoro Ambiente Costituzione’ e ci candidammo in alternativa a lui e al centrosinistra” – ha fatto presente in una nota il segretario pugliese del Partito di Rifondazione Comunista, Nicola Cesaria, che ha poi concluso: “Chi l’anno scorso ha pensato fosse necessario unirsi nella pratica del voto utile per battere le destre e Salvini ha l’ennesima dimostrazione che non è così che si sconfiggono le destre”. Perciò, secondo il Prc in Puglia “è necessario costruire un polo politico antiliberista alternativo al centrodestra e centrosinistra”. Ma “l’elogio sperticato di Michele Emiliano a Salvini non ha nulla di stupefacente” anche per la sottosegretaria ai Trasporti del governo Draghi, Teresa Bellanova del partito “Italia Viva” di Matteo Renzi che, proseguendo, ha inoltre affermato: “come d’altra parte solo gli ingenui possono meravigliarsi del sostegno di Emiliano a Pippi Mellone”. “Mi chiedo – ha poi dichiarato la senatrice Bellanova – cosa ne pensi il Pd pugliese e poi quello nazionale, che poco più di un anno fa aveva accusato Italia Viva di voler consegnare la Puglia alle destre”. Per poi ironizzare: “diciamo che questo lavoro lo sta già facendo il presidente della Regione Puglia magnificamente, e non da ora”. Ed anche Ivan Scalfarotto, candidato presidente per “Italia Viva” alle scorse Regionali in Puglia, nel commentare la notizia giunta da Ceglie Messapica, ha scritto su Twitter: “Non pago dell’appoggio al sindaco di Casa Pound, Michele Emiliano si schiera direttamente con Salvini offrendogli la collaborazione della Puglia. Con tanti cari saluti a quelli che non votare Emiliano era fare un favore alla destra”. Ed anche il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, ha mal digerito le parole di Emiliano dalla platea de “La Piazza” ed ha dichiarato: “Se la visione di Paese di Salvini è autonomia differenziata e briciole al sud più povero; egoismo sociale; meno tasse per chi ha di più; attacco ai diritti del lavoro e xenofobia, noi pensiamo che chi sta a sinistra debba con forza e senza equivoci contrastare e rigettare questa visione”. Insomma, una valanga di critiche dagli alleati di centrosinistra, ma silenzio totale del M5S di “Grillo & Conte” che in Puglia è alleato del governatore Emiliano e che finora è rimasto silente sulla vicenda. Ed Emiliano, invece, come a replica alle critiche? Per ora tace anche lui, ma probabilmente sta già pensando a quali dichiarazioni rilasciare la prossima volta per attirare l’attenzione su di sé nella scena politica nazionale.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!