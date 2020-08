Emiliano ai prefetti: “Regole ferree e controlli: non possiamo abbassare la guardia”

Il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla e il Direttore Sanitario Antonio Nigri hanno partecipato ad una riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’incontro è stato convocato dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi su richiesta della stessa ASL a seguito del preoccupante aumento di casi COVID 19 in provincia di Foggia.

“Mentre per i focolai familiari – ha spiegato Piazzolla – è più semplice ricostruire le catene di contagio e tenere sotto controllo la situazione, così come fatto dal Servizio di Igiene dall’inizio della pandemia e nelle ultime settimane, la questione diventa più critica quando si tratta di positivi asintomatici isolati, per i quali è difficile rintracciare il cosiddetto “caso indice” e ricostruire, di conseguenza, le catene di contagio”.

L’incontro è stato utile per ribadire le attività che hanno consentito di contrastare la pandemia e per individuare altre strategie per contenere la diffusione del virus in questo particolare periodo.

Piazzolla ha ribadito la necessità che la popolazione continui ad adottare comportamenti adeguati per ridurre le occasioni di contagio. Rimangono, pertanto, indispensabili l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale in modo da ridurre il rischio di entrare in contatto con il COVID 19.

In Puglia parte lo screening su sanitari e cittadini

La Giunta regionale pugliese ha autorizzato “un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del servizio sanitario regionale per valutare la circolazione virale nei presidi sanitari – Covid e non Covid – della Puglia e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione gia’ in essere”. » quanto si legge nel provvedimento in cui si spiega che le analisi verranno effettuate in laboratori pubblici o autorizzati e riguarderanno anche i “medici specialisti ambulatoriali, gli operatori del sistema Emergenza urgenza 118 nonche’ i medici convenzionati -medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, guardie mediche e Usca – che operano nel servizio sanitario regionale, gli operatori delle societa’ strumentali alle attivita’ delle aziende ed Enti pubblici del Ssr” – come addetti alle pulizie e servizio mensa – e a quelli “delle strutture private accreditate”. I test saranno coordinati dal “servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del dipartimento di Prevenzione territoriale”. Le linee guida prevedono anche la possibilita’ per i cittadini di accedere alla indagine, previa prescrizione medica “bianca”, con validita’ non superiore ai sei mesi, e pagando 25 euro “tariffa di riferimento per l’esecuzione dei test sierologici”. Sara’ poi il Comitato regionale di esperti a effettuare “le elaborazioni conseguenti all’indagine siero-epidemiologica”. Si prevede inoltre “su base volontaria o sulla base di specifiche iniziative mirate” di realizzare “un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti di organismi pubblici e privati non appartenenti al servizio sanitario regionale, comprese le forze dell’ordine e i corpi militari le cui attivita’ siano state garantite ininterrottamente durante l’emergenza sanitaria”, per “valutare la circolazione virale tra gli operatori addetti alle diverse tipologie di attivita’ produttive e istituzionali e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione poste in essere” durante la fase acuta della epidemia. Infine, il provvedimento impone il “divieto di effettuazione in Puglia di test sierologici rapidi su privati cittadini” nonche’ la loro “commercializzazione per autodiagnosi” perche’ “possono contribuire a creare false aspettative e ad alimentare comportamenti a potenziale rischio nei cittadini”.

