Emergenza-urgenza, “Il piano non può più aspettare”

Otto sindaci del distretto socio-sanitario numero 53 di Vico del Gargano chiedono alla Regione Puglia di approvare immediatamente il Piano straordinario dell’emergenza-urgenza predisposto dall’Asl Foggia per affrontare le criticità strutturali e stagionali di un territorio che, soprattutto durante i mesi estivi, vede crescere considerevolmente la propria popolazione per l’arrivo di milioni di turisti lungo le coste e nelle aree interne. La richiesta è stata indirizzata all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia ed è firmata dai sindaci Raffaele Sciscio di Vico del Gargano, Carmine D’Anelli di Rodi Garganico, Alessandro Nobiletti di Ischitella, Rocco Di Brina di Carpino, Anna Lisa Liscio delle Isole Tremiti, Matteo Lombardi di Cagnano Varano, Luigi D’Arenzo di Peschici e Giuseppe Nobiletti di Vieste. Il documento elaborato dall’Asl Foggia era già stato approvato dai primi cittadini durante la conferenza del 4 giugno scorso, alla quale aveva partecipato lo stesso Pentassuglia, ma a distanza di settimane manca ancora il definitivo via libera della Regione. Un’attesa che gli amministratori giudicano ormai “inaccettabile”, considerando le esigenze delle comunità residenti e l’aumento delle presenze che interessa il promontorio nel pieno della stagione turistica. A rendere più delicata la situazione, secondo i sindaci, sono anche le caratteristiche geografiche del Gargano, dove la complessità della rete viaria e le distanze dai principali ospedali di secondo livello rendono particolarmente importante il rafforzamento del sistema dell’emergenza-urgenza, soprattutto nei periodi dell’anno in cui il numero delle persone presenti sul territorio aumenta sensibilmente. Il piano predisposto dall’Azienda sanitaria viene quindi considerato dagli otto amministratori uno strumento necessario per garantire una risposta più adeguata alle esigenze di residenti e visitatori, tutelando la sicurezza delle persone e il diritto alla salute in un’area nella quale i tempi di collegamento con le strutture ospedaliere possono diventare determinanti nelle situazioni più gravi. Da qui la richiesta rivolta a Pentassuglia affinché arrivi rapidamente la firma del provvedimento e il piano possa diventare operativo. Per gli otto sindaci non è più possibile rinviare una decisione che riguarda direttamente la capacità del territorio di affrontare le emergenze sanitarie: il Gargano, sostengono, non può essere trascurato proprio quando in gioco c’è la tutela della vita delle persone.



Pubblicato il 21 Luglio 2026