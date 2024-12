Emergenza mitilicoltura, la Regione chiede lo stato di calamità naturale

La Regione Puglia ha accolto la richiesta di aiuto avanzata dagli allevatori di mitili di Manfredonia, duramente colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno causato una grave moria nelle acque marine locali. La Giunta regionale dell’11 dicembre ha approvato la delibera con cui è stata formalizzata la richiesta urgente al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di declaratoria dello stato di calamità naturale.

Un risultato significativo, frutto del confronto tra l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia Matteo Gentile, le organizzazioni dei produttori UNCI Agroalimentare e AGCI, il capogruppo PD in Consiglio regionale Paolo Campo e l’Assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

“L’azione del Comune di Manfredonia si inserisce in un quadro più ampio di tutela e rilancio del comparto agricolo e ittico, due pilastri fondamentali per lo sviluppo economico della città, e l’attenzione ottenuta dalla Regione Puglia è un segnale importante per il nostro territorio e per tutti i mitilicoltori manfredoniani – dichiara l’Assessore Gentile -. Abbiamo lavorato insieme ai produttori e alla rappresentanza regionale per portare avanti le istanze di un settore strategico per la nostra economia. Proseguiremo il nostro impegno sensibilizzando i parlamentari foggiani, affinché dimostrino la stessa determinazione ed efficacia della Regione Puglia. Solo con un’azione corale e condivisa potremo garantire ai nostri allevatori un supporto adeguato e concreto.”



Pubblicato il 13 Dicembre 2024