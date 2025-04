Emergenza idrica, chiesta la commissione congiunta Puglia-Molise

Una commissione congiunta Puglia-Molise per tentare una soluzione all’emergenza idrica in Puglia. E’ quanto chiesto dal consigliere regionale e capogruppo di Per la Puglia, Antonio Tutolo, che ritiene “sia fondamentale avviare al più presto un tavolo tecnico-politico che coinvolga entrambi i Consigli regionali. L’obiettivo è lavorare insieme per definire una visione comune di sviluppo e individuare azioni concrete da intraprendere in modo coordinato”. “Ritengo necessario un confronto diretto con i rappresentanti del Molise – spiega Tutolo – per chiarire alcuni punti cruciali. Innanzitutto, non c’è un ‘sì’ o un ‘no’ che deve arrivare dal Molise come se fosse una decisione interna. Questa è una questione che va oltre i confini regionali. In secondo luogo, non dobbiamo vederci come contendenti per l’acqua. Anzi, sia il Molise che la Puglia possono trarre vantaggio dalla realizzazione della condotta del Liscione”. “Vorrei che anche i cittadini molisani capissero – aggiunge – che quei 70 milioni di metri cubi d’acqua che hanno riversato in mare dal 12 marzo avrebbero potuto essere utili alla Puglia, ma anche allo stesso basso Molise, che sta affrontando delle difficoltà. Con questa operazione verso la Puglia, il basso Molise non solo vedrebbe un miglioramento delle proprie infrastrutture, ma si garantirebbe anche un approvvigionamento idrico più sicuro per il futuro”. Tutolo sottolinea che “quest’acqua può soddisfare le esigenze degli agricoltori della Capitanata (tenendo conto che quest’anno le piogge ci hanno evitato problemi di razionamenti per gli usi privati) e allo stesso tempo permetterebbe di realizzare le infrastrutture previste da progetto nel basso Molise. La Capitanata non prenderebbe nulla di più dell’acqua in eccedenza, quella che il Molise scarica a mare aprendo le paratie”.



Pubblicato il 19 Aprile 2025