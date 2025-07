Emergenza caldo, stanziati 10mila euro per le persone più fragili

La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 10mila euro per sostenere concretamente l’attività ‘In estate nessuno resti solo’ avviata dall’arcivescovado metropolita di Foggia-Bovino per fronteggiare l’emergenza caldo e tutelare in particolare le fasce più fragili della popolazione. Un impegno che vede l’amministrazione in prima linea da tempo: il 10 giugno scorso, infatti, l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio ha promosso un tavolo tecnico operativo e convocato gli enti e le realtà del terzo settore che si occupano di anziani, senza fissa dimora, malati, persone sole, per condividere le strategie di intervento e coordinare e favorire una rete inclusiva efficace, ed erano presenti le referenti delle aree interessate, rappresentanti del PIS che in quell’occasione hanno garantito l’incremento della distribuzione gratuita delle bottigliette d’acqua -presso i tre sportelli in cui è svolta l’attività e con unità mobile- e l’intrattenimento dei fissa dimora in locali refrigerati non soltanto nelle ore notturne, dell’Auser, della Protezione Civile che dovrà allestire la Centrale Operativa Comunale in caso di aumento dell’emergenza, della Caritas Diocesana che ha in quell’occasione annunciato l’apertura di un Punto di Refrigerio presso la mensa della parrocchia di San Salvatore, del direttore del distretto sociosanitario Asl Foggia Lorenzo Troiano, del Banco Alimentare che in città raggiunge 7500 persone e include 48 realtà tra parrocchie e associazioni, e ha garantito l’ulteriore incremento di distribuzione di prodotti freschi (frutta soprattutto).Giovedì 26 giugno si è svolto un ulteriore incontro, in modalità remota, per definire gli ultimi dettagli delle attività intraprese e comunicarne l’avvio. Lo stanziamento odierno è motivato dalla necessità di colmare un vuoto emerso dagli incontri con i delegati della Caritas diocesana. L’attività svolta infatti presso il Punto di Refrigerio allestito, dotato di gazebo, ventilatori nebulizzati, posti a sedere con distribuzione di acqua e altri beni di prima necessità, prevede un buco orario dalle ore 13.15 alle ore 16.15, la fascia nella quale si registrano le temperature più elevate: l’amministrazione provvederà a coprire il servizio garantendone la continuità mediante due specifiche figure professionali. Ancora, il PIS supporterà lo spostamento delle persone interessate con mezzi adeguati dalle parrocchie e/o altri luoghi della città al Punto di Refrigerio. “La tutela della salute pubblica deve tradursi in atti concreti, soprattutto quando a rischio sono le persone più esposte e vulnerabili. Il contributo approvato oggi dalla Giunta comunale va in questa direzione e si concretizza in una scelta di responsabilità, doverosa e coerente con la visione di città solidale che questa Amministrazione sta portando avanti – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Nessuna emergenza può essere affrontata in solitudine, ma grazie al coinvolgimento attivo delle istituzioni, del volontariato, dei presìdi sanitari e sociali si costruiscono risposte efficaci e tempestive. Insieme stiamo rafforzando strumenti e reti di supporto affinché chiunque possa contare su un sistema attento, coordinato e pronto ad intervenire. La città di Foggia dimostra, ancora una volta, di avere le energie e il senso di comunità necessari per non lasciare indietro nessuno”. “Promuovere e garantire una maggiore coesione da parte della rete coinvolta in un’attività sociale così delicata è un impegno che abbiamo cercato di mantenere con la necessaria attenzione e sensibilità – spiega l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio -. Ringraziamo tutte le persone attivamente impegnate, con l’auspicio che nessuno venga lasciato o si senta solo in questi giorni, e che le azioni messe in campo in modo così organico e capillare rappresentino per ognuna e ognuno di noi uno stimolo per proseguire nel percorso intrapreso a servizio della parte più fragile della nostra comunità”. Ricordiamo il numero verde del Pronto Intervento Sociale 800 942 245 per segnalazioni: la collaborazione dei cittadini è preziosa e fondamentale per raggiungere e aiutare persone sole.



Pubblicato il 1 Luglio 2025