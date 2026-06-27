Emergenza caldo, a Foggia apre il punto di refrigerio della diocesi

Per il secondo anno consecutivo l’arcidiocesi di Foggia Bovino con la Caritas diocesana ha attivato il piano per contrastare l’emergenza caldo che attanaglia la città di Foggia, con l’inaugurazione di un punto refrigerio nei locali antistanti la parrocchia San Salvatore dove saranno accolti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 18 anziani, senza fissa dimora, migranti per un sollievo dalle alte temperature e per usufruire della mensa nelle ore pomeridiane. Un servizio che, in queste modalità, sarà offerto fino al primo settembre. “Aspettiamo da questo fine settimana un gran caldo da questa terra e quindi la diocesi di Foggia si è organizzata come ogni anno con l’emergenza caldo – ha detto l’arcivescovo, monsignor Giorgio Ferretti -. In questo luogo chiunque gratuitamente sarà accolto per trovare un po’ di refrigerio e accoglienza. Allo stesso tempo abbiamo messo in atto un programma che si chiama ‘viva gli anziani’ per i quartieri settecenteschi (zona storica della città). Gli anziani possono telefonare e avere aiuto, conforto e assistenza da parte della chiesa di Foggia. E’ un progetto pilota che vorremmo estendere anche di più alla diocesi e ho scritto una lettera alle parrocchie che verrà letta in tutte le chiese domenica durante le messe, in cui si chiede a tutti, non soltanto ai cattolici praticanti, ma a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di questa terra di guardarsi attorno, perchè avremo un anziano vicino di casa che non può uscire a fare la spesa, che sta solo, a volte basta anche solo un bicchiere d’acqua, come dice il Vangelo, per cambiare le cose”. “E’ il secondo anno e tutti i cittadini della nostra città sanno che possono trovare rifugio e hanno punto di riferimento”, ha sottolineato la direttrice della Caritas Khady Sene.



Pubblicato il 27 Giugno 2026